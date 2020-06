Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Hanna Soini

Luonto on läsnä Ylivieskan Simonpuiston päiväkodin työmaallakin. Västäräkkipariskunta on löytänyt itselleen suojaisan kotikolon kurottajan renkaan takaa. Pesä on saanut jäädä paikoilleen, ja työkoneella ajetaan työmaalla samaan tapaan kuin aiemminkin. Vilkas ympäristö ei ole lintupariskuntaa vaikuttanut haittaavaan. Västäräkki pyrähtää koneen käynnistyttyä pesästä ja palaa sen hiljennyttyä takaisin hautomaan pesässä olevia munia.