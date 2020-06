Polut kutsuvat pyörälenkeille Nivalassa – Pyssymäeltä löytyy maastopyöräreittejä niin rentoon retkeilyyn kuin itsensä haastamiseen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ulkoilua luonnossa, vaihtuvia maisemia, oman kunnon mukaan vauhdikasta tai leppoisaa liikuntaa – maastopyöräilyn suosioon on monta syytä. Kun liikkuminen on kuluneena keväänä siirtynyt lähes kokonaan ulkotiloihin, moni on hypännyt pyörän satulaan.

Nivalalainen pitkän linjan pyöräilyaktiivi Jukka Kivirinta vinkkaa, että maastopyöräilyn voi aloittaa vaikkapa metsäautoteiltä.

– Niitä on tällä alueella paljon, ja metsäteiltä löytyy mukavia lenkkejä ja pitkiä kierroksia.

Jukka Kivirinta antaa kiitosta Nivalan monipuolisille ulkoilumahdollisuuksille Hanna Perkkiö

Jos pääsee maastopyöräilykärpänen puraisemaan kunnolla, tarjolla on myös merkittyjä reittejä. Alueen kattavimmat reitistöt löytyvät Nivalan Pyssymäeltä, jossa Pyörärinki ry ryhtyi kunnostamaan niitä kuutisen vuotta sitten Leader-rahoituksen turvin.

Hankkeen puuhamiehenä toiminut Kivirinta kertoo, että taustalla oli maastopyöräilyn kasvava suosio sekä tarve saada tälle seudulle kunnollinen harjoittelupaikka. Sellainen löytyi Pyssymäen alueelta.

– Täällä on todella monipuolinen maasto, josta löytyy kaikille jotain. Haastavat osuudet antavat elämyksiä kokeneemmallekin ajajalle. Vaikeimmat paikat ovat silti sen verran lyhyitä, että niiden ohi pääsee pyörää taluttamalla, Kivirinta kertoo.

Pyöräilypiireissä valtakunnallistakin mainetta on saanut ”miljoonan kiven poloku”, joka lähtee Suutarintieltä Pyssymäkeä kohti. Polunpätkä on nimensä veroinen, mutta sen jälkeen saa taas nautiskella hetken aikaa tasaisemmalla kankaalla.

Juuri vaihtelevuus on Pyssymäen reitistön paras puoli. Yhteensä noin 30 kilometrin maratonreitin varrelle mahtuu ajouraa, metsäautotietä, kankailla kiemurtelevaa metsäpolkua – ja toki muutamakin kivenmuhkura. Leppoisinta menoa on tarjolla reitin alkupäässä, joka lähtee Pyssymäestä Vinnurvaa kohti. Vauhdista ja haasteista pitävälle tarjolla on myös ulkoilukeskuksen lähimaastossa mutkitteleva XCO-rata.

Maastoon reitit on merkitty keltaisella tai valkoisella värillä sekä pienillä opastauluilla. Pyöräringin verkkosivuilta ja Pyssymäen parkkipaikalta löytyy reittikartta, joka tosin vaatii päivittämistä.

– Maratonreittiä on myös helppoa tarvittaessa lyhentää ja helpottaa, kun oikaisee sopivista kohdista, Kivirinta vinkkaa.

Mainioita nuotiopaikkoja löytyy Pyssymäen lisäksi Kivilammen ja Lehmilammen laavuilta. Alue on retkeilijöiden suosiossa, ja vastaan saattaa tulla niin polkujuoksijoita kuin koiranulkoiluttajiakin. Kivirinnan mukaan kaikki ovat hyvin mahtuneet samoille poluille.

– Osa reiteistä on ollut ulkoilijoiden käytössä myös talvella. Maastopyöräilijöitä käy täällä kauempaakin, sillä vastaavanlaisia reittejä ei ihan joka paikasta löydy.