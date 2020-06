Tokossa ja rally-tokossa tärkeintä on hauskanpito – Sieviläinen Tiina Laakko on kokeillut koiraharrastuksista lähes kaikkia, mutta toko nousee ykköseksi

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sievin Järvikylällä sijaitseva Sievän treenihalli on Ruusta hauskin paikka ikinä, ainakin jos voi päätellä sen hännän vispauksesta ja innokkaasta kieppumisesta tokoaitauksessa. Berninpaimenkoiran omistaja, sieviläinen Tiina Laakko, kertoo Ruun olevan hänen neljästä koirastaan rauhallisin, onhan se jo eläkkeellä.

Ruu ei taida eläkkeellä olosta tietää. Se ei malta odottaa, että pääsee suorittamaan Laakon sille kokoaman rally-tokoradan, jossa se saa selviytyä hauskoista esteistä Laakon ohjeistaessa sitä pehmeillä komennoilla. Ruu ei meinaa pysyä karvoissaan, kun Laakko vihdoin antaa sille käskyn lähteä matkaan. Yhtä keilaa se ei muista kiertää, mutta sukeltaa tottuneesti tunneliin ja loikkaa esteen yli kuin nuori koira.

– Tottelevaisuuskoulutuksessa tärkeintä on yhdessä tekeminen ja se, että koiralla ja omistajalla on hauskaa. Koiralle tämä on leikkiä, josta saa palkinnoksi herkkuja, leluja ja kehuja. Kisoissa voitetut palkinnot ovat vain plussaa, Laakko kertoo.

8-vuotias Ruu suorittaa temppuradan muutamassa sekunnissa. Hanna Soini

Hän on kulkenut koiriensa kanssa kisoissa ympäri Suomea ja ulkomailla asti. Palkintoja ja saavutuksia on kertynyt vuosien varrella kunnioitusta herättävä määrä. Tottelevaisuuskokeiden tuomarina Laakko on toiminut vuodesta 2010 saakka.

Kipinä tokoon syttyi ensimmäisessä tottelevaisuuskokeessa, ja nyt Laakko on harrastanut lajia yli kymmenen vuotta. Rally-toko on Suomessa melko uusi harrastus, joten sitä Laakko on ehtinyt harrastaa vasta muutaman vuoden. Lajit ovat hyvin samankaltaisia sillä erolla, että rally-toko on leikkimielisempää, kun taas tokoon kuuluu enemmän käskyjen opettelua, kuten seuraamista ja noutoa.

Laakko kertoo kokeilleensa lähes kaikkia koiraharrastuksia, muun muassa palveluskoirajälkeä, hakua, etsintäkokeita, agilitya, hiihtoa, näyttelyitä ja nykyään hän myös kasvattaa berninpaimenkoiria pienimuotoisesti. Hän on myös opettanut koirat etsimään esineitä.

– Kerran hukkasin pankkikorttini, enkä löytänyt sitä mistään, ja koirathan sen lopulta löysivät autoni alta, Laakko naurahtaa.

Raisa ja Ruu rauhoittuvat poseeraamaan omistajan käskystä. Hanna Soini

Toko ja rally-toko ovat kuitenkin Laakon oma juttu. Muita koiraharrastuksia hän on joutunut karsimaan, koska aika ei enää riitä kaikkiin. Jo tokoon ja rally-tokoon kuluu häneltä päivässä joitain tunteja. Koira-arkeen kuuluu lisäksi paljon muutakin toimintaa.

– Me lenkkeilemme päivittäin ja kesällä käymme metsäreissuilla ja vaeltamassa. Ovatpa koirat joskus olleet lomamatkallakin mukana vaelluksella. Ne pitävät kaikesta, missä saa olla ihmisten mukana ja auton kyydissä.

Harrastusten lisäksi koirilla on myös töitä. Ne toimivat Laakon maatilalla vahtikoirina, ja yksi niistä osaa myös paimentaa lehmiä ja se on koulutettu kiimakoiraksi, eli se haistaa, kun lehmä on kiimassa. Laakko käyttää sitä enemmän työkoirana kuin toko-koirana.

Laakko muistuttaa, että koirien täytyy antaa välillä myös levähtää. Niillä on paljon virtaa, mutta toko ja aktiviteetit ovat aivojumppaa, josta nekin väsähtävät.

Laakko suosittelee tokoa ja rally-tokoa kaikille koiran kanssa puuhastelusta pitäville sosiaalisille ihmisille, vaikka lajeja voikin jonkin verran harjoitella myös kotona. Harrastus on helppo aloittaa, koska siihen käyvät kaikenlaiset koirat, myös metsästyskoirat.

– Se on hyvä tapa purkaa koiralta energiaa ja vahvistaa omistajan ja koiran välistä sidettä. Harrastuksesta kiinnostuneiden kannattaa mennä rohkeasti aloittelijakurssille, Laakko kannustaa.