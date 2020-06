Centrialla Ylivieskassa monimuoto-opetusta myös päivisin – Opetusjohtaja Jennie Elfvingistä nuorten työllistyminen kotiseudulleen on yhteinen asia

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Centrian opetusjohtaja Jennie Elfving kertoo, että ammattikorkeakoulun päivä- ja monimuoto-opetuksen rajat ovat hämärtymässä.

Ylivieskan kampuksen monimuoto on ollut nyt suositumpaa kuin mitä Kokkolan päiväopetus. Monet nuoretkin opiskelijat nimenomaan haluavat joustavaa monimuoto-opetusta ja käydä samalla töissä, joten Centria kuuntelee sitä toivetta laajemminkin.

Jennie Elfving toteaa, että opetus on kaikkinensa isossa murroksessa. Kalajokilaakson päättäjien toiveen mukaista omien nuorten työllistymistä kotiseudulle hän pitää tärkeänä yhteisenä tavoitteena. Hänen mielestään siinä olisi Suomessa isommankin aluepoliittisen keskustelun ja ratkaisujen paikka.

– Ruotsissa ja Norjassa koulutetut nuoret jäävät paremmin töihin pikkupaikkakunnille kuin mitä meillä, hän huomauttaa.

Ylivieskan kampuksella ei ole Elfvingin mielestä paluuta päiväopetukseen. Sitä alueemme päättäjät viime keskiviikon Kalajaskassa olivat vaatimassa.

– Meillä on ollut jo myös sitä, että monimuotoa on järjestetty päiväsaikaan Ylivieskassa, iltapäivisin ja viikonloppuisin. Joka päivä Ylivieskan kampuksella on väkeä myös päivisin.

Missään ei kielletä monimuodon järjestämistä päivisin. Rahoittajan opetus- ja kulttuuriministeriö OKM:n toive päiväopetuksen keskittämisestä Kokkolan kampukselle on kuitenkin järjestelyjä ohjaamassa.

– Hakutiedoissa emme voi kertoa monimuodon opetuksen päivätunneista. Emme voi myöskään toteuttaa monimuodon päiväopetusta viitenä päivänä viikossa, opetusjohtaja Elfving toteaa.

Centrian monimuodon päivätunneille Ylivieskaan paikan päälle on Elfvingin mukaan tullut aika vähän opiskelijoita. Monimuodon tunteja halutaan seurata verkossa ja iltaisin tallennuksista.

– Henkilökunnalle monimuodon tuntien tekeminen myös päivisin on tärkeää, sillä kukaan ei kestä olla töissä pelkästään iltaisin ja viikonloppuisin.

Centrian toimitusjohtaja, rehtori Kari Ristimäki kertoo, että raha ohjaa osakeyhtiönä toimivan ammattikorkeakoulun päätöksiä. Seppo Kangas

Ylivieskan paluuta päiväopetukseen Centrian toimitusjohtaja ja rehtori Kari Ristimäki ei näe hyvänä tavoitteena Ylivieskalle eikä osakeyhtiö Centrialle.

Ristimäki valmistautuu 8. kesäkuuta käytäviin tulevan nelivuotiskauden rahoitusneuvotteluihin OKM:n kanssa. Centria saa OKM:ltä rahoituksestaan 75 prosenttia, 25 prosenttia hankkeista ja ulkomaalaisten opiskelijoiden lukukausimaksuista.

– Raha vaikuttaa siihen, mitä osakeyhtiön kannattaa tehdä. Vuoden 2016 nelivuotisneuvotteluissa OKM kertoi pitkäaikaisesta tavoitteestaan keskittää päivätoteutus Kokkolaan. Kun aloimme toimia niin, saimme strategiarahana vuosina 2017 ja 2018 yhteensä 1,2 miljoonaa euroa ja vuosina 2019 ja 2020 yhteensä 1,5 miljoonaa.

Ristimäki korostaa, että päivätoteutuksen ja monimuoto-opetuksen raja alkaa olla nykyisin veteen piirretty viiva. Hän muistuttaa, että Ylivieskaan on nyt pystytty lisäämään monimuoto-opetusta. Yhä useampi nuori haluaa monimuotoa, koska se mahdollistaa työssäkäynnin opiskelujen ohessa. Monimuotoa on Kokkolassakin.

– Yhteinen huoli Centrialla on alueen päättäjien kanssa siitä, että Suomessa nuoret ovat valumassa etelään. Tärkeää on turvata korkeakouluopetus täällä. Opetuksen järjestäminen on pakosta murroksessa. Olemme nykyisellä lapsikatotahdilla tulevaisuudessa tilanteessa, että jokaista syntynyttä kohti on yksi korkeakoulupaikka.

Syksyllä 2019 Ylivieskan Centrialla aloittaneista opiskelijoista 70 prosenttia tuli Pohjois-Pohjanmaan tai Keski-Pohjanmaan alueilta.

– Viime vuonna Ylivieskasta valmistui 139 opiskelijaa, kun Ylivieskan laajan päiväopetuksen vertailuvuonna 2016 vastaava luku oli 199.

Vuonna 2019 valmistuneista 60 henkilöä ilmoitti työnsä sijoituspaikaksi Pohjois-Pohjanmaan ja 10 Keski-Pohjanmaan alueen. Muualle Suomeen ilmoitti työllistyneensä 20 ilmoitti työllistyneensä. Loput aloittivat jatkokoulutuksen, perustivat yrityksen tai olivat siinä hetkessä vielä työnhakijoita. Lisäksi Kokkolasta valmistuneista 29 työllistyi Pohjois-Pohjanmaalle.

Vahvan päiväopetuksen vertailuvuonna 2017 valmistuneista 61 henkilöä sijoittui Pohjois-Pohjanmaan alueelle ja 11 Keski-Pohjanmaan alueelle. Ylivieskasta valmistuneiden työllistyminen alueelle oli siis tuolloin samassa tasossa kuin mitä nyt myöhemmin, kun Ylivieskan valmistuneet tulevat monimuoto-opetuksesta.

– Ylivieskan alueen yritykset ovat saaneet monimuotoaikanakin uutta osaamista, kun jo valmiiksi työntekijöinä olleita on valmistunut Centriasta. Uusia osaajia ei kuitenkaan ole monimuotoaikana saatu entiseen mallin, Elfving arvioi.

Ylivieskassa on Elfvingin mukaan tällä hetkellä kirjoilla 700 tutkinto-opiskelijaa. Kun enemmistö oli päiväopiskelijoita vielä vuonna 2016, tutkinto-opiskelijoita oli kirjoilla 844. Elfvingin luvuissa ei ole mukana yritysten tarvitsemaa nopeaa muuntokoulusta, jolla pätevyyksiä hankitaan noin vuodessa.

– Opiskelijamäärien muutos ei ole merkittävä, jos huomioi myös muuntokoulutuksen. Viime vuosina Ylivieskassa on myös panostettu muuntokoulutuksiin. Käynnissä on tällä hetkellä kunnossapidon muuntokoulutus ja puualan muuntokoulutus, Elfving kertoo.