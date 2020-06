Päätoimittajalta: Kansa janoaa tietoa Isis-äideistä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tässä lehdessä on uutinen siitä, että yksi al-Holin pakolaisleireiltä karanneista ja lapsineen Suomeen tuoduista naisista on Kalajokilaakson alueelta kotoisin. Kolmen lapsen äiti on tietojemme mukaan ollut naimisissa tunnetun Isis-päällikön kanssa. Häntä luonnehditaan tiukan linjan muslimiksi.

Ilmeisesti naisen kotipaikkakunnalla on jo pitkään ollut tiedossa, että yksi suomalaisista niin kutsutuista Isis-äideistä on täältä kotoisin. Heli-nimellä mediassa mainitun naisen isä on kommentoinut tyttärensä ja lastenlastensa kotiuttamiseen liittyviin kysymyksiin varsinkin iltapäivälehdissä.

On selvää, että aihe puhuttaa ja askarruttaa. Varsinkin, kun se tulee tällä tavoin lähelle.

Paljon puhutaan nyt siitä, mitä ihmisten pitäisi saada tietää nyt kotiutetuista ja ehkä jatkossakin kotiutettavista al-Holin leirin suomalaisnaisista. Mikä on valtiovallan osuus kotiutuksissa? Mitä naisille ja lapsille nyt tapahtuu?

Ja ennen kaikkea: miten varmistutaan siitä, etteivät naiset jatkossa muodosta turvallisuusuhkaa Suomessa.

Kaikkea ei voi julki kertoa. Se, että Isisin kaltaiset järjestöt vähät välittävät ihmisoikeuksista, ei oikeuta sivistyneitä yhteisöjä vastaamaan samalla mitalla. Naisten ratkaisuja ei tarvitse hyväksyä eikä ymmärtääkään, mutta silmä silmästä -ideologia ei kuulu länsimaiseen sivistykseen. Sitä vastaanhan tässä taistellaan.

Erityisesti lapsia on suojeltava kaikin mahdollisin keinoin. Lait ja kansainväliset sopimukset piirtävät reunaehtoja, joita on sovellettava myös mahdollisiin ääriaineksiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ihmiset silti janoavat enemmän tietoa. Sitä tarvitaan, jotta kansalaiset voisivat luottaa lupauksiin hyvin huolehditusta turvallisuudesta ja tuntea olonsa turvatuksi. Myös kotiutettujen naisten kannalta olisi eduksi, että oikeaa tietoa olisi mahdollisimman paljon esillä.

On selvää, että suojelupoliisin toiminnan pitää olla suurelta osin salaista. Voisiko kuitenkin tulevia uusia tilanteita vaarantamatta vähän raottaa Supon keinoja huolehtia ennaltaehkäisevästä turvallisuustyöstä? Niiden ja muun viranomaisseurannan varassa joka tapauksessa jatkossakin on elettävä.

Siitä ei ole tietoa, mihin kotiutetut naiset ja lapset ovat nyt sijoittuneet ja mihin he jatkossa asettuvat. Uteliaisuuden tyydyttämiseksi sellaista avoimuutta ei tarvitakaan.

Lentokentälle ei kaivata vastaanottokomiteoita jokamiehen tuomioitaan julistamaan. Mahdolliset tuomiot on pidettävä viranomaisten ja tuomioistuinten käsissä.

Sekin kuuluu siihen sivistykseen, jonka isikset sun muut äärijärjestöt nimenomaan haluaisivat tuhota.

Seppo Kangas

seppo.kangas@kpk.fi