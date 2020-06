Juha Pylväs Eduskunnasta-kolumnissaan: Pienen riskin maakunnissa pitäisi purkaa koronarajoituksia nopeammin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Suomea ja maailmaa on puoli vuotta riepotellut pienoinen koronavirus. Herkästi tarttuva virus on pysäyttänyt koko maailman. Matkustus on jäissä, elinkeinoelämä on pysähtynyt lähes kaikkialla ja vienti on takkuillut. Monet ennustavat koronaviruksen pysyvän keskuudessamme rokotteen valmistumiseen saakka.

Pandemian leviäminen on tehokkailla rajoittamistoimenpiteillä saatu hyvin hallintaan. Näitä rajoituksia ei pystytä ikuisesti pitämään. Veronmaksajien rahoilla ei voida tukea yrityksiä, seuroja ja järjestöjä loputtomiin. Näinä aikoina miljardien tukia työnnetään joka suuntaan harhalla, että verorahoitus on pohjaton kassa. Sitähän se ei ole, vaan jokaisen lompakosta nämäkin tukieurot tullaan jossain vaiheessa kaivamaan.

Nyt olisi aika siirtyä jo koronan jälkeiseen aikaan. Ravintoloiden rajoituksia purettiin jo tällä viikolla eduskunnan päätöksen mukaisesti. Perustuslakivaliokunta edellytti, että rajoitustoimien purkamista pitäisi tehdä alueittain tarkasteltuna.

Monissa maakunnissa koronan tartuntatilanne on paljon pienempi kuin toisissa. Pienen riskin maakunnissa pitäisi rajoitustoimia pystyä purkamaan nopeammin. Hallituksessa tähän alueelliseen tarkasteluun ei valitettavasti ollut riittävästi rohkeutta. Ilman rohkeampaa rajoitusten purkua yhteiskunnan rattaat eivät lähde pyörimään. Eikä sormia napsauttamalla silloinkaan, vaikka rajoitteet purettaisiin nopeasti.

Eduskunta saa lisätalousarvion eli elvytysbudjetin käsittelyyn tällä viikolla. Elvytysbudjetilla pitäisi nyt panostaa infraan, osaamiseen ja tuotekehitykseen. Vientituotteita saadaan maailmalle eri puolilta maata, kun laitetaan kulkuyhteydet kuntoon. Jotta koulutusta eri tasoilla on mahdollista saada eri puolilla maata, on panostettava osaamiseen. Lisäarvoa vientituotteisiin saadaan lisäämällä panostusta tuotekehitykseen.

Bitumi on öljyn hinnan myötä nyt edullista. Nyt olisi järkevää päällystää huonokuntoisia teitä niin paljon kuin kalustoa ja tekijöitä löytyy. Samalla monille aluetalouksille saataisiin potkua julkisilla varoilla ja yrityselämän investoinneille vauhtia.

Myös palvelualan rajoitusten rohkeampi purkaminen avaa uudella tavalla yhteiskuntaa. Suomalaiset osaavat nauttia kesästä ja erilaisista palveluista. Turhilla "varman päälle" -rajoitteilla ei pidä vaarantaa palvelusektorin eloonjäämistä.

Suomalaisia kehotetaan nyt matkustamaan Suomessa. Siksi pitää antaa myös matkailualan toimijoille täysi mahdollisuus tarjota palveluja. Kaikkien osapuolien vastuullisella toiminnalla turvallinen kotimaan matkailu ja mökkeily onnistuu.

Juha Pylväs

Kansanedustaja (kesk.)

Ylivieska