Järvimaisema kiehtoo sukupolvesta toiseen – Uudistunut Kylpyläsaari houkuttelee veden äärelle virkistymään Haapavedellä

Haapaveden keskustan edustalla sijaitseva Kylpyläsaari on järven ympäröimä pieni keidas. Päivi Viitasalolle se on aina ollut erityinen paikka.

– Lapsena pyöräiltiin kesäisin joka päivä tänne uimaan. Itselleni on jäänyt mieleen, että tämä on aina ollut sellainen hyväntuulinen paikka.

Viime kesästä lähtien Viitasalo on katsellut Kylpyläsaaren maisemia uudessa roolissa. Yhdessä Joni Humalojan kanssa hän ryhtyi pyörittämään kaupungin omistamissa tiloissa saaren majoitus- ja kahvila-ravintolatoimintaa. Pariskunta jatkaa majoitus-, kokous-, juhla- ja ohjelmapalvelujen tarjoamista myös viisi vuotta sitten perustetussa Villa Korkatissa.

– Kylpyläsaari on aina ollut iso asia haapavetisille, joten itsellämmekin oli intoa lähteä kehittämään sitä, Viitasalo kertoo.

Viime vuonna Kylpyläsaareen valmistui uusi päärakennus isoine rantaterasseineen sekä erillinen rantasauna. Mökkejä on remontoitu, ja uimaranta sekä piha-alueet on kunnostettu.

– Kävijät ovat antaneet paljon kiitosta siitä, miten paikka on uudistunut ja siistiytynyt, Humaloja toteaa.

Kiitosta on tullut myös ravintolasta, jossa tarjoillaan burgereita, salaatteja ja itse leivottuja kahvilatuotteita. Saaressa on anniskeluoikeus, ja tavoitteena on saada valikoimiin myös viinejä. Kesäaikaan varustukseen kuuluu itseoikeutetusti jäätelökioski.

– Olemme halunneet tarjota jotain sellaista, mitä itsekin paikkakunnalle kaipasimme, Humaloja kertoo.

Majoittujia varten Kylpyläsaaressa on kymmenkunta eri kokoista mökkiä sekä caravan- ja telttailualue. Talvella ja syksyllä yöpyjät ovat useimmiten työmatkalaisia, kesäisin saapuvat lomailijat.

Päiväkävijöitä Kylpyläsaari houkuttelee niin Haapavedeltä kuin lähikunnistakin. Sopivan kompakti hiekkaranta käy retkikohteeksi myös lapsiperheille. Uinnin lisäksi aikaa voi viettää vaikkapa rantalentiksen tai minigolfin parissa.

Isoja tapahtumia ei tänä kesänä nähdä, mutta yrittäjät toivovat sen sijaan lähimatkailun nostavan suosiotaan. Viitasalolla ja Humalojalla on yhä monenlaisia suunnitelmia Kylpyläsaaren kehittämiseksi.

– Ruokatarjonta on tarkoitus pitää tasokkaana, ja mahdollisuuksien mukaan pienimuotoisia tapahtumiakin saatetaan järjestää ulkosalla, Viitasalo sanoo.

Historiaa harrastava Humaloja suunnittelee tuovansa jatkossa esille myös paikan menneisyyttä. Saari on aikoinaan saanut nimensä kylpylästä, joka toimi siellä vuodesta 1887 aina 1920-luvun lopulle. Parantavilla kylvyillä haettiin hoitoa aikakauden vaivoihin kuten heikkohermoisuuteen ja kolotustautiin, ja vieraita riitti ympäri Suomea.

Luonnon kauneus ja veden äärellä oleskelu toi ihmisille hyvää oloa jo tuolloin, eikä se asia ole muuttunut sadassa vuodessa miksikään.

– Järvimaisema on ehdottomasti parasta tässä paikassa. Väillä sitä on kiireenkin keskellä jäätävä katselemaan, Viitasalo toteaa.