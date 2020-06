Toholampilaisen Terttu Väntäsen käsityönäyttely jatkuu Sievin kirjastossa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Toholammilla asuvan Terttu Väntäsen näyttely Vanhat käsityöt kertovat on uudelleen avattu nähtäville Sievin kirjaston taidelaarissa.

Näyttely suljettiin, kun kirjasto sulkeutui korona-pandemian vuoksi vain runsas viikko avajaisten jälkeen. Käsityönäyttelyä ei purettu, joten yhteensä 217 käsityötä on ihailtavana taas maanantaista 1.6. lähtien Sievin kirjaston aukioloaikoina.

Terttu Väntänen on kerännyt näyttelyssä olevat työt neljänkymmenen vuoden aikana. Mukana on Väntäsen itse tekemiä töitä, hänen perheensä saamia lahjoja ja muun muassa kirpputorilöytöjä. Vanhin työ on Väntäsen esi-isän Leander Helanderin Kalajoella tekemä messinkivalu 1850-luvulta.