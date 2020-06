Reisjärvellä todettiin kaksi uutta koronavirustartuntaa maanantaina –Tartuntatapaukset kirjautuvat Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten lukuihin

Reisjärvellä todettiin maanantaina kaksi uutta koronavirustartuntaa.

Tartuntatapaukset kirjautuvat Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten lukuihin, joten Soiten toiminta-alueella on todettu maanantaina yhteensä kaksi uutta tartuntaa.

Verkkojutussa uutisoitiin aiemmin tänään, että koronatartuntoja olisi kaksi sekä Reisjärvellä että Soiten alueella. Reisjärvi kuuluu Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin ja heidän diagnoosinsa kirjautuvat Soiten lukuihin.

Soiten mukaan sairastuneet ovat lieväoireisia ja he sairastavat kotona. Tartuntaketju on selvillä eikä uusia altistuneita ole. Yhteensä Soiten alueella on nyt diagnosoitu 26 koronavirustartuntaa.

Reisjärvellä on nyt yhteensä seitsemän koronavirustartuntaa. Tartunnat eivät ole hoivakodissa.

Reisjärvi nousi THL:n tartuntakartalle perjantaina, jolloin tartuntoja oli todettu viisi.

Aiemmin vähintään viiden tapauksen joukkoon ovat Keskipohjanmaan levikkialueelta liittyneet Kokkola, Pietarsaari, Nivala ja Veteli. Veteli ja Reisjärvi ovat valtakunnallisen tilaston pienimpiä kuntia. Pienin on noin 2 300 asukkaan Koski Turun lähistöllä. Reisjärvellä asuu runsaat 2 700 henkilöä.

