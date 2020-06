Iinan Matikaisen kirje Jerusalemista: Helppoa asiointia

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ei todellakaan! Elämänkokemus, teologin tai pedagogin koulutus eivät nyt auta. Pitäisi selvittää, miten saada iso kivitalo vähemmän kaikuvaksi, miten luonnonkivilattia pidetään puhtaana, mistä löytää myrkyttömiä pesuaineita tai miten kierrättää keskuksellamme. Ulkokalusteitakin pitäisi hommata. Lähetysseuran omistama kahden ison talon ja pihamaan Felm-keskus haastaa työntekijänsä pois mukavuusalueelta.

Arkinen asiointi voi olla yllättävän haastavaa vieraassa ympäristössä. Paikalliset työkaverimme osaavat välillä vinkata asioissa eteenpäin, mutta moni asia vaatii heiltäkin selvittämistä. Ulkokalusteita ei saa Jerusalemista, koska täällä on pieniä asuntoja ja ulkotilat lähinnä parvekkeita. Aurinkoa ja sadetta kestävää tavaraa pitää lähteä etsimään kauempaa. Ostoksiin kannattaa varata aika myyntineuvottelijalle, joka pahimmassa tapauksessa ei kuuntele sinua ollenkaan, vaan yrittää myydä jotain muuta ja paljon. Tarvitsen mukaan kauppareissulle sisustusammattilaisen avustajaksi.

Siivousasioihin pyysin avustajaksi keskuksemme entisen siivoojan. Tulimme siihen tulokseen, että saunan pesuun tuon Suomen-reissulta mäntysuopaa. Paikalliset aineet ovat usein vahvan tuoksuisia eikä allergia- tai ympäristömerkinnöistä ole tietoakaan. Kloriittia käytetään yleisesti viikoittaiseen keittiön puhdistukseen. Apua!

Tuntuu kuin mitään ei voisi tehdä totutulla tavalla. Kulttuuristressi iskee! Kun olemme latoneet kaikki roskat samaan laariin yli puolen vuoden ajan, on pakko tehdä asiassa parannus. Kompostijätettä alettiin laitaa puutarhurimme tekemään avokompostiin jo viime vuonna. Eikö siitä kiinnostu alueen lukemattomat kulkukissat ja varsinkin rotat? Eivät ainakaan vielä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Israelin valtion nettisivuilla löytyy värikoodit eri roskille. Mistä sellaisia värikooditettuja roskiksia saa? Ihan viime vuosina Jerusalemin katukuvaan on ilmestynyt kierrätysastioita. Niitä on kuitenkin vähän siellä ja täällä, ja kierrätettäviä asioita pitää viedä eri paikkoihin. Autoa ei voi parkkeerata roskisten viereen, paitsi luvattomasti jalkakäytävälle. Vielä on selvittämättä se, että jos saamme keskuksellemme kierrätysroskikset, kaadetaanko niistä roskat samaan laariin ja dumpataan lopuksi Negevin autiomaahan.

Akustiikkaongelmia hoitava firma on suomalainen, joka on laajentanut toimintaansa tänne Israeliin. Tämä tarkoittaa sitä, että nettisivut ovat suomeksi ja englanniksi. Kerrankin ymmärrän kaiken! Hepreankielisten sivujen kanssa on toisin, vaikka on se jonkinlainen onnistumisen kokemus, kun tunnistaa paikallisella kielellä kirjoitetun osoitteen ja osaa syöttää heprealaiset aakkoset karttaohjelmaan.

Savarissa tai Ylivieskan keskustassa sai puolessa tunnissa hoidettua kolmekin kauppa-asiaa. Välimatkat eivät olleet pitkiä eivätkä ruuhkat haitanneet. Tuotteissa ja hyllyn hintamerkinnöissä oli tutut ja selkeät koodit. Samalla reissulla löytyi myös tuttu rivi molokeja roskien lajitteluun. Nauttikaa helposta asioinnista!

Jerusalem

Kirjoittaja toimii Suomen Lähetysseuran aluetiedottajana Lähi-idässä.

Suomen Lähetysseuran tehtävissä toimiva pappispariskunta Iina Matikainen ja Jukka Hautala kirjoittavat kuulumisiaan Kalajokilaaksoon kerran kuukaudessa.