"Ei jukoliste edes hautausmaa saa olla rauhassa", pikkupoikien ilkivalta nosti närää – Viikon somekommentteja Kalajaskan Facebookista löytyy täältä, mukana myös kuva Ylivieskan trombista vuodelta 1994

Kala Jaska on Kalajokilaakson virallinen facebook-sivusto, jonne päivitämme joka päivä lehden nettijulkaisuja sekä ajankohtaisia puheenaiheita. Tällä viikolla puheenaiheeksi nousi pikkupoikien ilkivalta Ylivieskan Suvannon hautausmaalla.

Kalajokilaakso uutisoi asiasta seuraavasti: "Pojat olivat Suvannon hautausmaalla sunnuntaina 24. toukokuuta kello 19.00 jälkeen suihkuttamassa hautausmaan vesisäiliön vettä sinne sun tänne letkulla.

– Huomautimme heille, että tuollainen käytös ei tänne kuulu. He lähtivät karkuun huutaen perään: "Turpa kiinni!", nainen kertoo.

Kun pariskunta palasi myöhemmin autolleen se oli nakeltu kananmunilla."

Poikien ilkivalta suututti lukijoita, jotka kommentoivat asiaa muun muassa seuraavasti:

– Kyllä tuommonen on kauhiaa, mikä näitä nuoria oikein riivaa. Ennen vanhaan piti olla töissä ja navetassa ja illalla vasta saatiin olla uimassa ja kavereiden kanssa, mutta ei sitä mittään pahuutta tehty.

– Kännykällä kuva ja naamat julki.

– Ei jukoliste edes hautausmaa saa olla rauhassa enää nykyään.

– Lapsilisät pois niin vanahemmatki vois jotenki reakoida ku rahasta kyse.

– Kyllä kaikki lähtee siitä, että lapselle opetetaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa, mikä on oikein ja mikä väärin. Ihan jo taaperona. Jos ohjataan ennemmin hyvään ja siitä palkitaan ja jos opetetaan miten toisia kuuluu kohdella, niin lapselle kasvaa omatunto ja empatia. Lapselle on hyvä opettaa sekin, että miltä jokin asia itsestä tuntuisi, jos hänelle tehtäisiin näin. Nykyään kasvatustyyli on sellainen, että kukaan ei saa komentaa, ei tarvitse uskoa vanhempaa, minä, minä, minä ihan vanhemmista lähtien. Tietysti on myös poikkeuksia. Ei mitään pojat on poikia, oli ne ennenkin mutta toisia kunnioitettiin, koska niin kaikki kasvatettiin.

– Ovat selvästi vanhan kunnon koivuniemen herran tarpeessa.

Loppuviikon uutisemme kertoi Ylivieskassa iskeneestä trombista. Heikki Jokinen pisti Kalajaskan Facebookiin kuvan vanhemmasta Ylivieskassa jyllänneestä trombista, joka teki pahaa jälkeä:

– Tässäpä kuva vähän isommasta Marjapuhdon Huhmarin trombista vuonna 1994.

Heikki Jokinen julkaisi Kalajaskan Facebookissa kuvan Ylivieskassa 1994 riehuneen trombin tuhoista. Heikki Jokinen

– Hurjaa jälkeä!

– Heikki, muistan niin elävästi. Olin päivystysvuorossa Kalevassa ja paikalla heti aamusta. Niin kuin sotatantereelle olisi tullut.