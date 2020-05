Ylivieskan kirjasto avaa tilansa kesäkuun alusta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan kirjasto avaa tilansa 1. kesäkuuta rajoitetusti. Samalla siirrytään kesäaukioloihin, jotka ovat voimassa 30. elokuuta saakka. Kirjastoauto ei liikennöi ajalla 1. kesäkuuta - 9. elokuita.

Kun muu kirjasto on kiinni, lehtisaliin pääsee takapihan puolelta kirjastokortilla ja PIN-koodilla omatoimitekniikalla aukioloaikojen mukaan. Henkilökunta valvoo tehostetusti omatoimilehtisalin käyttöä. Jos tilassa ilmenee ruuhkaa, lehtisalin käyttöä joudutaan rajoittamaan.

Juhannusviikolla kirjasto on avoinna normaalisti maanantaista keskiviikkoon, mutta on torstaina suljettu. Omatoimilehtisali on avoinna myös 18.-21. kesäkuuta

Koronaviruksen leviämisen ehkäisyn vaatimien turvallisten etäisyyksien vuoksi kirjaston istumapaikkoja on vähennetty. Asiakastietokoneita on käytössä normaalia vähemmän ja pelkästään pikaista asiointia varten. Tunnin aikoja koneille ei anneta.

Aineistoa saa palauttaa toistaiseksi vain ulkoa palautusluukun kautta, jotta palautusten turvallinen käsittely on mahdollista. Lainata voi lainausautomaateilla tai tarvittaessa asiakaspalvelusta. Yhteiskäytössä olevilla laitteilla on tarjolla käsidesiä ja laitteita puhdistetaan pitkin päivää.

Asiakkaita pyydetään huolehtimaan omalta osaltaan käsihygieniasta, odottamaan omaa vuoroa ja yskimään tarvittaessa nenäliinaan. Flunssaisena ei kirjastoon pidä tulla.

Varauksia voi tehdä etukäteen verkkokirjastossa osoitteessa tiekko.finna.fi tai puhelimitse aukioloaikoina numerosta 044 4294 271. Asiakaspalvelun sähköpostiosoite on kirjasto@ylivieska.fi.