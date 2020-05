Keski-Pohjanmaan yrittäjille omistajavaihdoksia avittamaan Matti Knutar

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät käynnistää kaksi vuotta kestävän Pk-yritysten omistajanvaihdoshankkeen, jonka tarkoituksena on sujuvoittaa omistajan- ja sukupolvenvaihdosten käynnistymistä alueella. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysneuvojien ja muiden vastaavien hankkeiden kanssa.

Suomessa on kymmenillä tuhansilla yrityksillä lähivuosina edessään omistajanvaihdos. Kansantalouden ja alueen kuntien kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moneen elinkelpoiseen yritykseen löytyy jatkaja tai ostaja.

– Yrityksen elinkaaren jatkuvuus, edesauttaa palveluiden ja työpaikkojen säilymisen kunnissa, Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä toeaa.

Omistajanvaihdoshankkeen projektipäälliköksi on valittu Matti Knutar, 62. Knutar on kaksikielinen, filosofian kandidaatti ja civil ekonom, ja kotoisin Pedersörestä. Työhistoriansa Knutar on tehnyt yritysten parissa, ja hänellä on laaja kokemus yritysten koko elinkaareen eri vaiheista.

Knutar on työskennellyt aikaisemmin Oulun seudun ja Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskuksissa yritysneuvojana ja projektipäällikkönä, Pedersören kunnan elinkeinoasiamiehenä ja Loviisan vt. elinkeinopäällikkönä. Lisäksi Knutar on toiminut projektipäällikkönä Centria-ammattikorkeakoulun omistajanvaihdoshankkeessa 2003-2006.

– Työkokemukseni on antanut mahdollisuuden arvioida realistisesti yritysten kehitys- ja kasvumahdollisuuksia, Matti Knutar kertoo.

– Olen oppinut ymmärtämään yrittäjien tarpeet ja käyttämään erilaisia työkaluja näiden täyttämiseksi, Knutar lisää.

Knutar aloittaa hankkeen projektipäällikkönä 15.6.2020 ja hänen työpisteensä on Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitiloissa, Yritystalo Evaldissa Kokkolassa.