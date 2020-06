Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Toimittajan päivä on yllätyksiä täynnä. Päivän suunnitelmat voivat olla valmiiksi tehtyjä, mutta hyvin usein suunnitelma muuttuu jo aamun ensimmäisen tunnin aikana. Torstaiaamuna sain käsiini Sorviston serkusten trombiuutisen. Serkuksista toinen näki trombin ja toinen kärsi sen tuhoista.

Minut trombi pelasti tällä kertaa. Hukassa ollut kolumnin aihe löytyi juttua uutisoidessani. Aihe alkoi kiinnostaa enemmänkin ja samalla kun puhuin Sorvistojen kanssa asiasta muistin, että minulla on omakohtainenkin kokemus trombista.

Pasi kuvasi hyvin tunnetta siitä, että näkeekö hän tässä näkyjä vai onko ilmassa oikeasti pyörivä öljytynnyrin puolikas. Kohtalon ivaa oli se, että puhelimen virta ei riittänyt kunnon kuvasarjaan, vaikka kännykällä voi nykyään helposti todistaa erikoisia tapahtumia, joita toiset eivät muuten uskoisi todeksi.

Mikä se trombi sitten on? Aika moni on pienempiä trombeja nähnyt, mutta tälläkin alueella on kokemusta myös isommista tuhoista.

Ilmatieteen laitoksen sivuilla kerrotaan että trombi on pyörretuuli, joka syntyy kuuro- tai ukkospilven nousuvirtauksen yhteyteen. Pyörteessä tuulen nopeus on vähintään 18 metriä sekunnissa, ja se aiheuttaa usein tuhoja kulkureitillään. Trombin voimakkuus voidaan arvioida sen aiheuttamien tuhojen perusteella.

Ilmatieteen laitos kertoo myös, että trombeja on esiintynyt Suomessa kautta aikojen: Nykyisin trombeja havaitaan keskimäärin 14 tapausta vuosittain. Voimakkuudeltaan merkittäviä trombeja havaitaan keskimäärin joka toinen vuosi.

Vaikka heikoksikin luokiteltu trombikin tekee tuhoa, me onneksi säästymme Pohjois-Amerikan tornadoilta, jotka voivat heittää kokonaisen kylän nurin niskoin.

Itse kohtasin trombin yli 25 vuotta sitten, kun olin lasten kanssa pyöräilemässä. Pieni, juuri oikealla pyörällä apurattaiden kanssa polkemaan oppinut tytär polki edellä, kun näin pölypyörteen lähestyvän häntä pyöräteiden risteyksessä. Pyörä ja lapsi pölähtivät ojaan, enkä osaa edelleenkään kuvata sitä muuten kuin, että pyörä siirtyi paikaltaan ja kellahti ojaan, eikä se ollut polkijan syytä.

Onneksi pyörre ei vienyt pientä polkijaa mukanaan, ja ainoa murhe oli likaantuneet vaatteet, mutta pojan huuto sai katsomaan ylöspäin. Pikkuyörässä oli viiri, jossa oli lippu. Viiri, jonka pyörän toinen käyttäjä oli perinyt, oli pyörän tärkeä varuste. Se kieppui korkealla ilmassa ja katosi taivaan tuuliin.

Vaikka äidin säikähdys oli suuri, molemmat lapset muistavat vielä edelleenkin vain sen, että tuuli vei viirin. Tapausta on ollut hankala kuvata muille uskottavasti, vaikka meitä silminnäkijöitä on kolme. Pieni, mutta tilastollisesti mitätön pyörre jätti meihin kuitenkin pysyvän muiston.

tuovi.pulkkanen@kpk.fi