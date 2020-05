Siiponjoen suiston linnuston kartoitus käynnistyy – Ministeriön Helmi-ohjelmassa parannetaan jokilaaksoissa linnuston pesintäoloja

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmassa kartoitetaan Pohjois-Pohjanmaan arvokkaiden lintuvesien linnustoa ja kunnostetaan kohteita.

Monta kohdetta on Kalajoelta. ELY-keskus ottaa työn alle Kalajoen suiston ja Vihas-Keihäslahdet, Metsähallitus Rahjan saariston ja Siiponjoen suiston.

Haapaveden lintuvedet ja suot ovat ELY-keskuksen ja Metsähallituksen yhteinen kohde, Pyhäjärvellä ELY-keskuksen kartoituksessa ovat Lohvanjärvi ja Särkijärvi, Kärsämäen ja Pyhäjärven Nurmesjärvi, Kärsämäki ja Pyhäjärvi metsähallituksella, Pyhäjoen Parhalahti-Syölätinlahti ja Heinikarinlampi, Rajalahti-Perilahti, ELY-keskuksella.

Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-elinympäristöohjelman on tarkoitus vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvata luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja.

Ministeriön mukaan Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan syyhyn suoraan eli elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen.

Helmi-ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä, hoidetaan perinnebiotooppeja sekä tehdään toimenpiteitä ranta- ja vesiluonnon tilan parantamiseksi. Helmi-elinympäristöohjelman kohteet sisältyvät suurimmaksi osaksi Natura 2000 -verkostoon

Lintuvesien tila Suomessa on yleisesti heikentynyt viime vuosikymmenien aikana. Sen seurauksena puolet lintuvesille ominaisista vesilinnuista on nyt uhanalaisia. Lintuvesien kunnostaminen ja hoitaminen on välttämätöntä heikentymisen pysäyttämiseksi ja lintukantojen vahvistamiseksi.

Helmi-ohjelman ensisijainen tavoite on turvata luonnon monimuotoisuutta aktiivisilla toimenpiteillä. Lintuvesillä keinovalikoima sisältää vesistökunnostuksia, niitty- ja luhtarantojen kunnostusta ja jatkuvaa hoitoa esimerkiksi laiduntamalla tai niittämällä sekä lintusaarten raivauksia ja linnustolle haitallisten vieraslajien, supikoiran ja minkin poistoa.

Kunnostukset ja jatkuvan hoidon järjestäminen kunnostetuille kohteille painottuvat niitty- ja luhtarannoille. Ruovikoituneiden niittyrantojen kunnostuksella on saavutettu ministeriön mukaan erinomaisia tuloksia viime vuosien aikana ja niiden rohkaisemina toimintaa on tarkoitus laajentaa.

– Yhteistyö maa- ja vesialueiden omistajien, maanviljelijöiden, metsästäjien ja muiden paikallisten tahojen kanssa tulee olemaan tiivistä toimenpiteiden suunnittelusta niiden toteutukseen, ympäristöministeriö painottaa.

Pesimälinnusto kartoitetaan touko-kesäkuussa ja vesilintupoikueet kesä-heinäkuussa tehtävillä laskennoilla. Kartoituksissa kohteet kierretään joko kävellen tai veneellä kolme kertaa pesimäkauden aikana.

Vesilintujen poikuelaskennoissa kohdetta tarkkaillaan useasta pisteestä niin, että koko alue tulee kattavasti havainnoiduksi. Poikuelaskenta tehdään kaksi kertaa poikaskauden aikana.