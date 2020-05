Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymähallitus kokoontui viime viikon keskiviikkona, 20.5.2020 ja päätti esittää uudistettua perussopimustaan edelleen hyväksyttäväksi jäsenkunnilleen.

Perussopimuksen suurin muutos koskee Peruspalvelukuntayhtymän päätöksen tekoa. Sen myötä Ppky Selänteen ylin valta siirtyy jäsenkuntien valtuustoilta yhtymävaltuustolle.

– Kuntalain mukaan muutos olisi pitänyt tehdä jo viime vuoden loppuun mennessä. Muutos tulee jäntevöittämään toimintaamme, Ppky Selänteen johtaja Tuomas Aikkila kertoo.

Tällä hetkellä voimassa olevan perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtäpitävin päätöksin jäsenkuntien valtuustot. Yhtymäkokous kutsutaan koolle siinä tapauksessa, että jäsenkuntien valtuustot eivät ole yhtymähallituksen päättämässä määräajassa saaneet käsiteltävässä asiassa yhtäpitäviä päätöksiä.

Valtuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustokautta vastaavaksi ajaksi, ja heidän toimikautensa jatkuu kunnes uusi yhtymävaltuusto on valittu. Valtuutettujen määrä lasketaan kuntavaaleja edeltävän vuoden lopun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa tuhatta asukasta kohden.

Tämän hetkisillä asukasluvuilla se tarkoittaisi, että ensimmäisessä yhtymävaltuustossa olisi 20 paikkaa, joiden edustus jakautuisi jäsenkuntien kesken seuraavasti: Haapajärvi saisi 8 paikkaa (7006 asukasta), Pyhäjärvi 6 (5094 asukasta), Reisjärvi 3 (2573 asukasta) ja Kärsämäki 3 (2713 asukasta).

Kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi ääni ja yksi oma, henkilökohtainen varajäsen. Jäsenkunnalla on äänivaltaa valtuustossa vain niissä asioissa, joista se on siirtänyt järjestämisvastuun kuntayhtymälle.

– Perussopimuksen muutoksen myötä myös Kärsämäen kunnasta tulee jälleen kuntayhtymän jäsen. Näin siksi, koska käsitettä ”osajäsen” ei juridisesti tunneta. Äänivallan lisäksi myös velat ja vastuut jakautuvat jäsenten kesken sen mukaan, mitä palveluja he ovat siirtäneet kuntayhtymälle, Aikkila selventää.

Uuden sopimuksen myötä jäsenkunta voi siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuun pois kuntayhtymältä tai vastavuoroisesti siirtää sen takaisin kuntayhtymälle.

Uudistettu perussopimus menee hyväksymiskäsittelyyn Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkiin sekä Reisjärven ja Kärsämäen kuntiin.

– Valtuustot ehtinevät käsitellä perussopimuksen kesäkuussa ja voimaan se astuu elokuun alussa.