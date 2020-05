Seppo Kankaan pääkirjoitus: Yhteistyö ei synny väkisin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

29.5.2020

Pohjois-Pohjanmaan eteläosaan ei synny alueen yhteistä etua ajamaan ja näkemystä muodostamaan erillistä organisaatiota tai muutakaan järjestäytynyttä toimintamallia. Se on käymässä selväksi, kun viimeksi Raahen ehdottama ajatus yhteisen lobbarin palkkaamisesta Helsinkiin jäi vaille vastakaikua Kala- ja Pyhäjokialueella.

Syyt Raahen ehdotuksen hylkäämiseen on perusteltu hyvinkin uskottavasti. Yhdeltä lobbarilta ei suuren suuria voi odottaa. Jo oikean henkilön löytäminen olisi ollut erinomaisen vaikeaa. Rahallahan saa yhtä ja toista, mutta kun juuri siitä on alueen kunnissa ankara pula.

Keskiviikon Kalajaskassa olleessa jutussa kävi muutenkin selväksi, miksi koko ajatus järjestäytymisestä yleisellä tasolla on vaikeaa. Kokeneet johtavat poliitikot tietävät, että laaja yhteistyöelin jää kasvottomaksi ja helposti tehottomaksi. Yhdentekevä keskustelukerho ei edistä kenenkään asiaa.

Järkevämpää on kerätä kunkin edessä olevan asian ja tilanteen taakse se kuntajoukko, jota asia suoraan koskee. Tuntosarvien pitää silloin toimia. Avainasemassa ovat kansanedustajamme ja puolueiden korkeissa elimissä mukana olevat alueen vaikuttajat.

Suorat henkilökohtaiset yhteydet ministeriöihin ja tärkeisiin virastoihin ovat ennenkin aikaansaaneet isoja edistysaskelia. Tai toisinpäin: niiden puute on johtanut karvaisiin pettymyksiin. Niitä pitää olla sekä poliittisella että virkamiestasolla ja niiden luomiseen on syytä määrätietoisesti panostaa.

Keskiviikon jutussa esiin nostettu ammattikorkeakoulun päiväopetus on hyvä esimerkki hankekohtaisesta toimintamallista. Sen taakse tuntuu löytyvän laaja kuntajoukko ilman keskinäistä vääntöä tai eturistiriitoja. Huoli on yhteinen ja suuri.

Enää ei kuitenkaan auta kohdistaa edunvalvontaa koulutuksen järjestäjään, vaan oikea kohde on rahoittaja eli ministeriö ja edelleen maan hallitus. Jos sieltä saadaan asiaan vihreä valo tai jopa aloite, jotakin toivoa päiväopetuksen palautukseen saattaa olla.

Aika lienee ajanut ohi laaja-alaisten alueellisten yhteistyöelinten. Jos yhteen sovitettavia näkökulmia on liikaa, sellaisiin kaikkia tyydyttäviin tuloksiin, joilla on aidosti vaikutusta, on mahdoton päästä.

Kumppanuuksia myös haetaan moneen suuntaan. On rannikon yhteistyötä, seutukaupunkiverkostoa, ylikunnallisia elinkeinoyhtiöitä ja niin edelleen. Aihe ja asia ratkaisee, ei organisaatio. Ja hyvä niin.