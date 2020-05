Koronatartuntatilanne Kalajokilaaksossa muuttui torstaina, kun Reisjärvi nousi alueen toisena kuntana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartalle.

THL:n laitoksen päivittäisessä sovelluksessa esitetään varmistetut tapaukset Suomessa kunnittain, mikäli kunnassa on enemmän kuin neljä koronatapausta.

Reisjärvellä on torstain päivityksen mukaan viisi laboratoriovarmistettua koronatartuntaa. Myös Nivalasta on löytynyt viisi varmennettua koronavirustartuntaa ja Nivalan tilanne on ollut sama jo huhtikuun lopulta saakka.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten toiminta-alueella ei torstaina todettu uusia tartuntatapauksia. Tartuntojen määrä on yhteensä 24 tähän mennessä. Paikkakunnittain yli viisi tai enemmän tartuntoja on todettu Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Vetelissä.

Koko maassa laboratoriovarmistettujen koronatartuntojen määrä nousi torstain päivityksessä 6 743:een. Uusia tapauksia oli 51.

Pohjois-Pohjanmaalla todettuja varmistettuja koronatapauksia oli 135.

THL:n karttasovelluksen tiedot perustuvat tartuntatautirekisterin tietoihin ja sivuston tiedot voivat päivittyä takautuvasti. THL:n karttasovellus löytyy täältä.

Uutista on päivitetty kello 14.17 lisäämällä tiedot Soiten alueelta