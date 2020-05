Oulaistelainen Kai Pajala nousemassa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen johtoon

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Oulaistelainen kunnallisneuvos, kaupunginvaltuuston pitkäaikainen puheenjohtaja Kai Pajala on nousemassa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Edellinen puheenjohtaja Antti Huttu-Hiltunen pyysi eroa tehtävästä maanantaina.

Puheenjohtajan paikka kuuluu keskustalle. Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin piirihallitus päätti tiistai-iltana esittää Pajalaa uudeksi puheenjohtajaksi. Hallitukseen uudeksi jäseneksi Pajalan tilalle esitetään Kyösti Oikarista Oulusta.

Kunnallisneuvos Kai Pajala on toiminut sairaanhoitopiirin hallituksessa seitsemän vuoden ajan. Hän on myös pitkäaikainen Oulaisten kaupungin valtuuston puheenjohtaja. Työelämässä Pajala on toiminut pankinjohtajana ja yrittäjänä.

Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto valitsee kokouksessaan 9. kesäkuuta hallituksen uuden puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Antti Huttu-Hiltunen kertoi maanantaina tiedotteessa jättäytyvänsä pois sairaanhoitopiirin puheenjohtajan tehtävästä.

Päätöksen taustalla on sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan huomiot Huttu-Hiltusen luottamustehtävän hoitoon liittyvien koulutuksien, edustamisen ja matkustamisen tarkoituksenmukaisuuteen.

Juttua on muokattu klo 10.15 lisäämällä tieto edellisen puheenjohtajan Antti Huttu-Hiltusen päätöksestä jättää puheenjohtajan tehtävä.