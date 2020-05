Paloautojen sireenit ulvovat päivittäin – Risujen ja roskien poltosta levinneet maastopalot työllistävät nyt pelastuslaitosta



Toukokuu on jälleen ollut turhan vilkasta aikaa Jokilaaksojen pelastuslaitokselle, kun "kulotuskelit" ovat olleet kohdallaan ja maastopalot ovat työllistäneet palokuntia. Pelastuslaitokselta on useiden palojen jälkeen tullut ihmisille viestiä, että tulitikut olisi nyt maltettava pitää taskussa, mutta sammutettavaa on riittänyt, vaikka alueella on ollut ruohikkopalovaara viime perjantaista alkaen.