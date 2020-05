Pyhäjärven kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 25.5. ja hyväksyi kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen, joka jäi alijäämäiseksi -3.230.721 euroa.

Tilikauden alijäämä katetaan taseen edellisten tilikausien ylijäämästä kuluvan vuoden kirjanpidossa.

– Kaupungin taseessa on ylijäämää jäljellä enää noin 700 000 euroa ja konsernitaseessa 20 000 euroa, mikä tietää uusia säästöpakettipäätöksiä jo tänä vuonna, kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi kertoo.

– Meidän on pakko toteuttaa ne säästöt, joita olemme tähän asti pyrkineet välttämään. Asukaslukumme lähestyy vääjäämättä 5000 asukkaan rajaa, ja meidän on laskettava palvelu- ja henkilöstömääräämme vastaamaan sitä. Myös sosiaali- ja terveyspalveluista on pakko löytää säästöjä, muuten emme selviä. Tämä ei ole enää mielipiteiden vaihtamista, vaan nyt on kyse jo siitä, annammeko paikallisen päätäntävallan tulevaisuudessa jollekin toiselle.

Sanojensa ponneksi Kiviniemi laskee, mikäli mitään ei muuteta, vuoden 2020 tilinpäätöksessä tulee olemaan noin 500 euroa alijäämää per asukas, joka tuplaantuu seuraavana vuonna.

– Sitten olemmekin kuntalain mukaisessa kriisikuntamenettelyssä, joka pahimmillaan johtaa siihen, että meitä koskevat päätökset tehdään jossain muualla kuin täällä.

Rakennemuutos on ollut kaivoksen hiipumisen vuoksi Pyhäjärvellä raakaa jo pitkään, eikä kaupunki ole saanut käännettyä isoa kuvaa positiiviseksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Emme ole kyenneet luomaan pysyvän kasvun edellytyksiä, vaikka monia edistysaskeleita on otettu. Suurin osa ideoista on liittynyt kaivoksen uusiokäyttöön, mutta muiden elinkeinojen kehittämisessä on ollut hyvin hiljaista. Se ei voi olla näkymättä myös kaupungin taloudessa. Usko kehityksen kääntymiseen on tällä hetkellä vähäistä.

Tieto siitä, että naapurikuntien talous on samassa jamassa kuin Pyhäjärvellä, ei ilahduta Kiviniemeä.

– Jos naapurilla menisi hyvin, se heijastuisi positiivisesti meihinkin.

Pyhäjärven lainakanta oli vuoden 2019 lopussa 29.099.135 euroa, joka on 5.667 euroa/asukas. Kaupungin omavaraisuusaste vuoden 2019 lopussa oli 45,1 %, ja sen hyvänä tavoitetasona pidetään noin 70 prosentin omavaraisuutta.

Vaikka Kiviniemi kantaa suurta huolta Pyhäjärven puolesta, sitäkin enemmän häntä mietityttää koko Suomen talous ja koronan globaalit vaikutukset.

– Aika näyttää millaisen maailmanlaajuisen taantuman korona aiheuttaa. Juuri nyt meidän pitäisi pystyä katsomaan pitkälle tulevaisuuteen, vaikka olemme kohdanneet tällaisen maailmalaajuisen ilmiön, joka vaikuttaa kustannusrakenteeseemme ja leikkaa tulojamme, mutta johon me emme voi vaikuttaa juuri mitenkään. Tässä tilanteessa on täysin mahdotonta vaatia sellaista mallia, joka olisi mitään muuta kuin hyvä arvaus tulevaisuudesta, Kiviniemi pohtii.

– Olemme liukumassa kovin erilaiseen maailmaan kuin mihin olemme tottuneet ja luopumisen polku tulee olemaan vaikea. Se polku on kuitenkin kuljettava, sillä rahat eivät riitä nykyisiin palveluihimme mitenkään. Uskon, että kaikki päättäjämme ymmärtävät tilanteen vakavuuden. Kysymys on vain siitä, halutaanko tästä puhua ääneen. Jos tilanteesta hakee jotain positiivista, niin uskon kaupungin tulevaisuuden suunnan ratkeavan parin seuraavan vuoden aikana.