Hanna-Leena Mattila kysyy Eduskunnasta-kolumnissaan: Maistuisiko valkoposkihanhipaisti?

Olen eläinrakas ihminen, mutta valkoposkihanhista en isommin välitä. Muodostin käsitykseni parikymmentä vuotta sitten, kun asuimme Yhdysvaltojen länsirannikolla, missä hanhia oli runsaasti. Pikkulasten äitinä oli varsin kenkkua, kun leikkipuistoissa ei voinut antaa lasten vapaasti kirmata tai kahlata rantavedessä hanhien kaikkialla olevien jätösten vuoksi.

Minusta valkoposkihanhien suojametsästys pitäisi sallia myös Suomessa. Kaukana ovat ne ajat, jolloin tälle muualta tulleelle vieraslajille oli perusteltua antaa suojeluluokitus. Olemme voineet omin silmin todistaa muutaman viime vuoden aikana valkoposkihanhikannan melkoista kasvuräjähdystä sekä rannikkoalueilla että sisämaassa. Tutkijat ovat laskeneet jopa satojatuhansia yksilöitä käsittäviä hanhiparvia.

Vaikka hanhien liikakansoitus on monille meistä ennen kaikkea esteettinen ja hygieeninen ongelma, nostaisin merkittävimmäksi suojelustatuksen purkuperusteeksi niiden aiheuttamat vahingot maataloudelle. Hanhet tuhoavat kasvavassa määrin rehuviljelyksiä, joten maatalouden vahinkokorvaukset tulevat olemaan entistä mittavammat. On aika karua katsottavaa, miltä pelto näyttää sen jälkeen, kun kymmenien tuhansien hanhien parvi on pysähtynyt ruokailemaan siellä.

Maatalouden heikkoa kannattavuutta ei saisi rasittaa asioilla, joille pystytään tekemään haittoja vähentäviä toimenpiteitä, kunhan vain ymmärrystä ja yhteistä tahtoa on riittävästi. Ymmärryksen puutteesta kertoo esimerkiksi ehdotukset, jossa viljelijöiltä vuokrattaisiin viljelypeltoja hanhien ruokailua varten.

Haloo! Aivan kuin hanhet osaisivat valikoida syöntikohteekseen vain luvallisia peltokattauksia. Tätä voi kutsua luonnosta vieraantuneeksi ajatteluksi.

Kun kaikki rauhanomaiset häätökeinot on hanhiin kokeiltu, on syytä kaivella pyssyt esiin. Keskustan edustajat Hoskonen ja Kalmari ovat vaatineet ympäristöministeri Mikkosta aloittamaan valmistelut valkoposkihanhen statuksen muuttamisen riistalajiksi, jolloin kannanhoidollinen metsästys olisi mahdollista myös Suomessa. Näinhän toimitaan jo Ruotsissa ja Virossa. Uudistus voitaisiin toteuttaa nykyisten EU-direktiivien ja kotimaisen luonnonsuojelulain puitteissa lisäämällä väljyyttä poikkeuslupiin.

Toivottavasti vihreä vastuuministeri tarttuu tomerasti toimeen ja hanhiongelma saadaan ratkaistuksi. Päätökseen tulevat olemaan tyytyväisiä uimarit, eväsretkeilijät, viljelijät, ihan me kaikki. Metsästäjän vaimona oikein odotan päivää, että päivällispöydässämme höyryäisi hanhipaisti.

Hanna-Leena Mattila

Kansanedustaja (kesk.)

Raahe