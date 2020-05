Kalajokilaakson koronatilanne jatkuu rauhallisena – Myös Pohjois-Pohjanmaan tartuntalukemat ennallaan maanantaina

Koronatartuntatilanne on edelleen rauhallinen Kalajokilaaksossa ja koko Pohjois-Pohjanmaalla. Suomen laboratoriovarmistettujen koronatartuntojen määrä nousi maanantain päivityksessä 6 599:een. Uusia tapauksia oli 20.

Pohjois-Pohjanmaalla todettuja varmistettuja koronatapauksia oli 134 eli yhtään uutta tartuntaa ei ole kirjattu. Tautiin liittyviä kuolemia oli raportoitu koko maassa sunnuntaina 307.

Seitsemän päivän seurantajakson aikana Suomessa (15.–21.5.) todettiin 251 uutta tautitapausta. Edellisellä seurantajaksolla vastaavat luvut olivat 442 uutta tapausta.

Nivala on yhä ainoa Kalajokilaakson paikkakunta, josta löytyy viisi varmennettua koronavirustartuntaa ja Nivalan tilanne on ollut sama jo huhtikuun lopulta saakka. Muissa peruspalvelukuntayhtymä Kallion kunnissa on raportoitu yksittäisiä tartuntoja. Haapajärvellä, Reisjärvellä ja Pyhäjärvellä toimiva peruspalvelukuntayhtymä Selänne tiedotti kaksi viikkoa sitten, että Selänteen alueella on todettu muutama laboratoriovarmistettu koronatautitapaus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päivittäisessä sovelluksessa esitetään varmistetut tapaukset Suomessa kunnittain, mikäli kunnassa on enemmän kuin neljä koronatapausta. Karttasovelluksen tiedot perustuvat tartuntatautirekisterin tietoihin ja sivuston tiedot voivat päivittyä takautuvasti.

THL:n karttasovellus löytyy täältä.

