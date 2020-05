Leikkimökki ja puuliiteri tuhoutuivat maastopalossa Haapajärvellä – "Maasto on nyt erittäin kuivaa ja herkästi syttyvää", päivystävä palomestari varoittaa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Haapajärven Kangasharjuntiellä syttyi sunnuntaina yhden aikaan iltapäivällä maastopalo. Peltoa ehti palaa 30x20 metrin alueelta ja tuli tuhosi myös 3x3 metrin kokoisen puuliiterin ja pienen leikkimökin, kertoo päivystävä palomestari Tapani Lehtelä Jokilaaksojen pelastuslaitokselta.

– Palon leviäminen muihin rakennuksiin saatiin estettyä.

Hälytyksen palosta teki naapuri.

Palon syttymissyystä ei ole Lehtelän mukaan vielä tietoa.

Sammutustöissä oli kaksi Haapajärven paloaseman yksikköä sekä yksi avustava yksikkö Nivalasta.

Päivystävä palomestari muistuttaa, että maasto on nyt erittäin kuivaa ja tupakan tumppikin saattaa riittää sytyttämään maastopalon.

Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa ja Keski-Pohjanmaalla on voimassa ruohikkopalovaaran varoitus, joka on muuttumassa Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan keskiviikkona metsäpalovaroitukseksi. Avotulen teko on nyt kiellettyä.

//päivitetty uusilla tiedoilla 24.5.2020 klo 14.55//