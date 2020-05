Seppo Kankaan pääkirjoitus: Yrityksillä tosi paikka edessä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

25.5.2020

Suomen Yrittäjien Pohjois-Pohjanmaan aluejärjestö on äskettäin kysellyt jäsenistöltään, miltä maailma näyttää tämän päivän valossa sitten, kun koronakriisi on takapäin. Kyselyyn saadut vastaukset kertovat hurjaa kieltään: puolet vastanneista yrityksistä arvioi, ettei selviä jatkosta ilman sopeutustoimia. Yleensä sana sopeutus tarkoittaa yrityskielessä toiminnan supistamista ja väen vähentämistä. Parhaassa tapauksessa se tarkoittaa suuntautumista uusille liiketoiminnan alueille, mitä varmasti myös tapahtuu jatkossa.

Mutta että joka toinen yritys on pakon sanelemien ratkaisujen edessä. Suhdeluku on todella suuri.

Pahimmat iskut koettelevat saman selvityksen mukaan erikoiskauppaa. Se pitää sisällään valtavan määrän pieniä mikroyrityksiä, joissa on alle kymmenen työntekijää. Se on juuri se joukko, joka on viime vuosina synnyttänyt eniten uusia työpaikkoja yhteiskuntaan. Ja sen kasvupotentiaalia on pidetty lupaavimpana.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kysely kertoo myös karusti, että moni yksinyrittäjä on jo lyönyt lapun luukulle ja hanskat naulaan. Kun liiketoiminta perustuu siihen, että yrittäjä on luonut itselleen työpaikan, joka tuo kohtuullisen toimeentulon, kassavirran tyrehtyminen olemattomiin jättää kovin vähän vaihtoehtoja. Riskipuskuria ei ole, eikä velkarahan varaan voi kovin pitkään nojata.

Valtiovalta on reagoinut tilanteeseen erilaisin tukitoimin. On kuitenkin selvää, ettei tukien varaan voi kovin pitkää tulevaisuutta rakentaa. Valtion pussikaan ei ole pohjaton.

Joillakin aloilla korona on jopa lisännyt myyntiä. Päivittäistavarakauppa on yksi niistä. Se on jokseenkin kokonaan suurten yritysten käsissä. Hyvä asia tietenkin on, että työpaikat sillä sektorilla pysyvät ja toivottavasti lisääntyvät. Vähin vaurioin tähän saakka on selviytynyt myös rakennusala.

Pienimpien yritysten kaatuminen merkitsee liian usein myös henkilökohtaista kriisiä yrittäjälle. Monella koko elämä ja omaisuus on kiinnitetty yritykseen. Taloudellisen tuen rinnalla henkinen tuki on vähintään yhtä tärkeää.