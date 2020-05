Lomautukset ja turkistarhaiskut tikun nokassa – Viikon somekommentteja Kalajaskan Facebookista löytyy täältä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kala Jaska on Kalajokilaakson virallinen facebook-sivusto, jonne päivitämme joka päivä lehden nettijulkaisuja sekä ajankohtaisia puheenaiheita. Tällä viikolla somessa puhuttivat muun muassa kaupungin lomautukset ja Kalajoen turkistarhaiskut.

Hannu Hartikainen möyhensi perjantain Visiitti-kolumnissaan muurahaispesää ja kritisoi kaupungin lomautuksia epädemokraattisiksi. Kolumni herätti tällaista keskustelua.

– "Mutta kunta lomauttaakin kaikki työntekijänsä eli 800 ihmistä saadakseen kassansa kuntoon, mutta nuo loput 19 200 ihmistä pääsevät kuin koira veräjästä."

Eivät pääse, maksavat selkä vääränä kunnallisveroa. Hyvin monessa kunnassa 22%, sekään ei tule riittämään tulevina vuosina. Toivoakin on, jos maakuntamalli vihdoinkin toteutuisi niin kuntaorganisaatiot menisi uusiksi.

– Siitä vaan, kaupunkikin on velkainen työnantaja, eikä työntekijät ja viranhaltijat ole erityisasemassa.

– Kyllä mielelläni maksan sen saman kunnalle tai kaupungille mitä kuntatyöntekijät menettävät, jos heitä myös keskenään kohdeltaisiin tasapuolisesti. Varsinkin tässä tilanteessa, kun kaupunki oli valmiiksi velkainen ja velkaantuu koronan johdosta lisää.

– Samoin. Toisaalta ei se kunnan työntekijä joudu myöskään maksumieheksi, jos kuntalainen, joka on töissä muualla, lomautetaan.

– Erittäin hyvä huomio.

– Niinpä, eikö ole näin, että tämän koronan vuoksi poistui lomautuksen omavastuu. Siis lomautettu pääsee ansiosidonnaiselle päivärahalle heti, joten tulojen menetys on vähäinen. Tuntuu, että jotkut ylikorostaa kuntien ja kaupunkien henkilöitten joutumista kärsijän rooliin ja vertaavat koko kaupungin väestöön, joista moni on lomautettuna tai työttömänä.

– Sekä yrittäjiä nollatuloilla.

Lomautukset puhuttivat muutenkin. Ylivieskan kaupunginhallitus päätti lomauttaa myös opettajat OAJ:n paikallisyhdistyksen vastustuksesta huolimatta. Uutista kommentoitiin tähän malliin.

– Tätä samaa joka kunnassa. Kesälomakautena ei saa lomauttaa ja muuna aikana järjetöntä. Siinä oikeassa. Mutta jos kunnan muut työntekijät lomautetaan esim. 2 viikoksi, niin jos olisin opettaja luopuisin yhden viikon palkasta kesäkuukausien aikana solidaarisuudesta. Mutta ei käy.

– Itse mietin, että onko laitonta, jos ei kerran laki ja luonto anna jälkeen olla kesällä pakkolomalla tai luopua osasta lomarahoja, niin olisi kuitenkin töissä sen lomautuksen ajan ilman palkkaa, kun monet opettajat väittävät, etteivät ole huolissaan omasta taloudellisesta asemastaan, vaan lapsista, joita opetetaan huonosti lomautuksen ajan. Varmaan kaupunki vois jonkunlaisen talkoovakuutuksen ottaa niin kuin minäkin aikoinaan otin, kun satunnaisesti oli sukulaisia ja tuttuja talkoissa töissä

– Kesällä lomauttamisesta on olemassa ennakkopäätös eli ei voi. Mutta voi kieltäytyä palkasta.

– Joo sehän on jo Mooseksen aikunen laki. Kiveen kirjoitettu, että sitä ei voi muuttaa.

Kalajoella tehtiin viikolla kaksi turkistarhaiskua. Niitä kommentoitiin muun muassa näin:

– Iskujentekijöille tiedoksi: järjenkäyttö on sallittu.

– Moni lehti ja mm. perussuomalaisten kansanedustaja ovat jo julistaneet, että asialla ovat olleet eläinsuojelijat, vaikka tekijät ovat toistaiseksi tuntemattomia. Kuitenkaan kukaan aito eläinten ystävä ja niitä suojeleva ei ryhtyisi tällaiseen tekoon – onkin mietittävä, kuka tällaisesta hyötyy ja kuka kärsii. Kärsijöinä ovat eläimet ja eläinsuojelijat, joita välittömästi osoitetaan sormella ja pahempaa, kun taas tarhaajat saavat osakseen sympatiaa.

On myös mahdollista, että viimeaikainen vanhojen tarhaiskujen uutisointi on saanut jonkun häiriintyneen henkilön matkimaan tekoa – tämä on tyypillistä, kun paljon huomiota saaneita tekoja uutisoidaan yhä uudelleen ja uudelleen. Herääkin kysymys, miksi näin jatkuvasti tehdään.

– Sehän se vähän ihmetyttääkin, kun sanovat olevansa eläinten ystäviä ja sitten päästetään vapaaksi häkissä kasvaneita, jotka ei tule luonnossa pärjäämään.