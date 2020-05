Ylivieskan seurakunnan lapsityön tilaisuudet alkavat kesäkuussa – Rippileirit käynnistyvät Törmälän leirikeskuksessa heinä-elokuussa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan seurakunta käynnistelee nyt jumalanpalvelusten lisäksi muidenkin tilaisuuksien järjestämistä. Kirkkoherra Eija Nivala kertoo, että rippileirit alkavat Törmälän leirikeskuksessa heinäkuun lopulla tai elokuun alussa.

Seurakunnan varhaiskasvatus ja nuorisotyö ovat aloittamassa päivätilaisuudet toimitalo Pietarissa ja sen lähiympäristössä jo kesäkuussa. Molempien työmuotojen tapahtumiin ja tilaisuuksiin on tulossa ennakkoilmoittautuminen, jotta väkimäärät ja ryhmäkoot pystytään pitämään hallinnassa.

Lapsi- ja nuorisotyö ovat julkistamassa omat tarkat suunnitelmansa toukokuun viimeisen viikon aikana. Seurakunnan vs. johtava lapsityöntekijä Heidi Vuolteenaho kertoo, että kesäkuun kahdelle ensimmäiselle viikolle toimintaa on suunniteltu lapsityön perhekerhotoimintaa.

– Ennakkoilmoittautuminen on tarpeen, jotta voimme pitää ryhmät sopivan kokoisina, Vuolteenaho korostaa.

Perhekerhotoimintakin olisi nyt pienimuotoisempaa kuin mitä normaalisti. Syynä ovat turvallisuusasiat.

– On ajatus, että kokoontuisimme nurmikentälle, ja että paikalla olisi enintään 10 perhettä. Jokainen perhe olisi väljästi omana ryhmänään. Leikittäisiin yhdessä ja kuitenkin oltaisiin erillään. Olisi tosi kiva jo nähdä perheitä ja kuulla heidän kuulumisiaan, Vuolteenaho kertoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mehu- ja kahvitarjoilut ovat jäämässä pois. Samoin kesto on mietinnässä, normaalisti tilaisuuden kesto on ollut kaksi tuntia.

– Mietinnässä on se, että olisiko kyseessä vain joku kohtaaminen nurmikentällä laulu- ja leikkihetkellä ja kuulumisten vaihdolla.

Jumalanpalvelukset alkavat sunnuntaina 7. kesäkuuta Suvannolla. Kirkkoherra Nivala ja johtava seurakuntamestari Hannu Jussi-Pekka ovat käyneet tilat katsomassa ja miettineet, miten jumalanpalvelusten turvalliseen aloittamiseen päästään.

– Tässä edelleen tasapainoilemme sen kanssa, mikä on viranomaisohjeiden mukaan turvallista, ja toisaalta sen kanssa, että paineet toiminnan avaamiseen ovat kovat. Ohjeet myös elävät, ja sen tuomien muutosten mukaan eletään. Riskejä pyritään edelleen vähentämään, Eija Nivala toteaa.

Kirkollisten toimitusten pitämisessä ei ole enää 50 hengen ylärajaa. Se on kuitenkin voimassa silloin, kun järjestetään yksityistilaisuuksia, kuten hautajaisia ja häitä.

Kun jumalapalvelukset alkavat Suvannolla , turvaväleistä tullaan huolehtimaan. On suunniteltu, että istuminen olisi joka toisessa kirkonpenkissä ja vain perheryhmät voisivat istua lähellä toisiaan. Perheryhmien välissä pitää olla väljyyttä.

– Suvannolla kahvilankin puoli myös avataan jumalanpalvelun ajaksi, jotta väljyyttä saadaan. Riskiryhmäläisten osallistuminen on viranomaisohjeissa väljentynyt. Osallistuminen jää riskiryhmäläisten omaan harkintaan.

Leirikeskuksen tiloja kirkkoherra kävi tutkimassa terveystarkastajan kanssa keskiviikkona 20. toukokuuta. Törmälän majoitus on noin 50 hengelle.

– Totesimme, että rippikoulutoiminta voidaan aloittaa. Se on erityinen juttu, kun aloitetaan yön yli jatkuvaa toiminta. Se vaatii nyt erityistä riskien hallintaa. Käsihygieniaa ja ryhmän pitämistä erillään muista tarvitaan, lähikontakteja pyritään välttämään. Tiloja siivotaan ammattimaisesti päivittäin.

Ulkopuolisten pääsy Törmälään pyritään estämään.

– Rippileirillä noudatetaan samaa yksittäisen opetusryhmän pitämistä erillään muista kuin mitä koulupuolella on jo tehty.

Seurakunta on ennättänyt jo aiemmin ilmoittamaan, että rippileirit kesäkuulta perutaan. Uusi aloitusajankohta on heinäkuun lopulla tai elokuun alusta. Rippileiri huipentaa rippikoulun ja on noin viikon mittainen tiivis opiskelujakso. Laki velvoittaa seurakuntia pitämään rippikoulun, joten sitäkin kautta rippileirin pitäminen tuli tärkeäksi järjestää.