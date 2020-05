Toimittaja Hannu Verronen kertoo kolumnissaan, kuinka koronakuri on löystynyt ja löystyy kohta lisää

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ihmisten koronakuri on Kalajokilaaksossakin väljentymässä. Kaupoissa on väkeä ja yhä hankalampi on pitää turvaväliä. Yhdeksi ilmiöksi on tullut, että jos pidät turvaväliä edellisiin, sinut ohitetaan.

Itselleni kävi noin Ylivieskassa elintarvikekaupan kassalla. Kun pidin kahden metrin etäisyyttä edelliseen, siihen änkesi yksi nuorimies. Kalajoella rautakaupassa yksi vanhempi, riskiryhmäläinen herrasmies kiilasi aamusella ohitseni saamaan maalinsa ennen minua.

Kummallakaan kerralla en reagoinut itse tilanteessa, sillä en harrasta julkista suukopua, väkivallasta puhumattakaan. Itsehillintä on pitänyt. Rautakaupan episodi meni ehkä niin kuin pitikin, minullahan oli vain kiire töihin ja eiköhän sitä pidä vanhempia ihmisiä kunnioittaa.

Paljon pahempaa saavat minusta vanhemmat ihmiset kokea. Siitä on tulossa lehteen yhden 89-vuotiaan naisen oma kertomus. Hän jonotti aamulla Ylivieskassa ensimmäisenä pankkiin rollaattorinsa kanssa. Koko jono häntä nuorempia ihmisiä pyyhälsi ohi ja jätti hänet oven taakse.

Herrasmiesten ja hyväkäytöksisten naisten urheilulajissakaan kaikki eivät ole kohdallaan. Golfissa minulle on valiteltu tänä kesänä nuoremman sukupolven huonoa käytöstä.

Pelaan golfia, vaikken herrasmies olekaan, arvostan lajin huomaavaisuutta korostavia etikettisääntöjä. Sain helatorstaina todistaa, kuinka kaksi nuorehkoa sälliä lompsi toiseen ryhmään kiinni.

Vanhempien ihmisten ryhmä oli tekemässä väylälle 10 avauslyöntejä, kun niin sanotut nuoret herrat tulivat tekemään viereen harjoituslyöntejä. Normaali oloissakin sellainen on kiellettyä, sillä kunkin ryhmän pitää antaa tehdä avauksensa rauhassa. Nyt sitten koronan takia pitäisi ehdottomasti noudattaa turvaetäisyyksiä.

Näin n.s. nuorten miesten huonon käytöksen etäältä, kun olin seuraavana jonossa. Enkä tehnyt enkä tee heistä kantelua, sillä en ole kantelijatyyppiä muissakaan asioissa.

Jos häirityksi tullut ryhmä tekisi heistä kantelun, nuorten pelit olisivat ehkä tältä kesältä pelattu. Osakkaita kun he eivät ole olleet, josko sitten koronan vuoksi ovat osakkeet hankkineet. Lähtökohtaisesti golfin pelaaminen on monilla kentillä nyt vain osakkaille.

Kesälomani ensimmäinen jakso alkaa kesäkuun alusta. Pelkään, että tulen silloin käyneeksi jollakin Hiekkasärkkien reilusta 20 ravintolasta tai niiden terasseista. Uskon sellaisen olevan turvallista, sillä olemme me kaikki jo oppineet turvaamaan aika hyvin toisiamme näissä poikkeusoloissa.

