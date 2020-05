Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan kaupunginkirjasto on hankkinut viime vuosina kirjaston kirjallisuuden KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksilla. Vuoden 2017 kilpailutus ja sen keskeyttäminen päätyivät kahteen otteeseen Markkinaoikeuteen. Käsittelyn aikana KL-Kuntahankinnat Oy ja Hansel Oy yhdistyivät ja KL-Kuntahankinnat Oy keskeytti meneillään olevat kirjastojen kirjallisuushankinnat.

Hansel Oy ilmoitti tammikuussa 2020 kirjastoille, että se ei enää kilpailuta yleisten kirjastojen kirjallisuushankintoja. Kirjastot ovat sen jälkeen toimineet väliaikaisten sopimusten varassa ja kukin tahollaan valmistelleet hankintojen kilpailuttamista.

Tiekkö- ja Kiri-kirjastot sekä Reisjärven kirjasto (14 kuntaa) ovat päätyneet kilpailuttamaan marraskuun alusta vuoden 2022 loppuun (+2 optiovuotta) kirjahankintansa yhdessä ja kilpailutus on parhaillaan käynnistymässä.

Tarkoitus on siirtyä käyttämään hankintaportaalia, joka kilpailuttaa jokaisen hankitun niteen erikseen hinnalla portaaliin hyväksyttyjen toimittajien kesken.Vastaava palvelu on otettu käyttöön useimmissa isommissa kirjastoissa. Sen on todettu tuovan kokonaissäästöjä, vaikka hankintaportaalin käyttöönotosta tulee kertakustannuksia sekä käytöstä nidekohtaisia kustannuksia.

Hankintapäätös on toimittajien osalta ajankohtainen aikaisintaan kesäkuun lopulla. Tavoitteena on, että uudet sopimukset ovat voimassa ja hankintaportaali käytössä marraskuussa 2020.

Ylivieskan kaupunginkirjaston neljän vuoden kirjallisuushankinnat ovat noin 300 000 euroa. Hallintosäännön mukaan päätösvalta yli 200 000 euron tavarahankinnoista on kaupunginhallituksella.