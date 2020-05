Pakinoitsija P. Veitsi nautiskelee: Pyöräillen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pyöräily on mainio liikuntamuoto. Varsinkin nyt poikkeusaikana, kun lähes kaikki sisällä tapahtuva liikunta on pannassa. Pyöräillä voi aivan omaan tahtiinsa ja tyyliinsä. Ei tarvitse omistaa 24-vaihteista läskipyörää, ihonmyötäisiä pyöräilyhousuja säämiskäisine pakarapehmusteineen, virtaviivaisia suojalaseja ja juoma-automaatteja. Aivan tavallinen mummopyöräkin on kelvollinen liikuntaväline, kunhan se on kunnossa, kettinki pysyy päällä, renkaissa ilmat ja jarrut toimivat.

En suinkaan väheksy näitä pyöräilyhifistelijöitäkään. Jokainen paneutuu harrastukseensa sillä voimakkuudella kuin parhaalta tuntuu ja pörssi kestää.

Muistan hyvin, kun opettelin ajamaan pyörällä. Siitä riemusta on säilynyt muutamia valokuviakin. Oli talvi ja jäniskarvalakki tiukasti päässä. Lumipenkka toimi pysähdyspaikkana, kun jalat eivät yltäneet kunnolla maahan. Siitä vain tangon yli ja uudestaan baanalle.

Muistan myös sen, kun sain kolmivaihteisen Goldien, pitkällä punaisella penkillä varustetun. Kaasuräpätti pinnoihin ja tuntui aivan moottoripyörältä. Naapurin poikien kanssa oltiin milloin Käännän Tapania, Ylikankaan Esaa tai Laapotin poikia, joilla oli oikeat moottoripyörät.

Nykyään ajan ylpeästi reilut kaksikymmentä vuotta sitten käytettynä ostamallani Helkamalla. Hyvä pyörä. Ei ole vaihteisto-ongelmia ja välitykset toimivat sopivasti. Hyvässä rasvassa kulkee kevyesti, siinä kuin uudemmatkin.

Pyörää hankkiessa kannattaa panostaa laatuun. Vaikka pyöriä ei enää Suomessa juurikaan tehdä, laatupyöriä tulee ulkomailtakin. Halvimmissa pyörissä osat eivät kestä kahta vuotta kauempaa. Kun laakerit alkavat lonkkasta, pyöräilyn ilo on kaukana.

Maastossa tapahtuva, jokamiehenoikeuksiin perustuva pyöräily on kovassa nousussa. Liikuntamuotona se on aivan loistava. Samalla tulee nautittua luonnon rauhaa, kunhan ei pidä turhaa kiirettä. Maastopyöräilyyn sopivia reittejä löytyy aivan läheltä. Eväät reppuun ja reitille.

Pyöräily on sopiva liikuntamuoto vanhemmallekin väelle. Se rasittaa niveliä vähemmän kuin muu lenkkeily. Jos kunto on huono, sähköpyörä helpottaa polkemista. Sähköpyörien hinnatkin alkavat olla jo tavallisen ihmisen saavutettavissa.

Kevään tulo näkyy pyöräteillä ilahduttavasti. Niemelänkylän lenkkiä ei pääse kiertämään, etteikö muutamia polkijoita tule vastaan. Sitä vain olen aina ihmetellyt, että kiersi sen miten päin tahansa, aina on vastatuuli. Se on edelleen mysteeri. Vastamäkiähän näillä riivanteilla ei juuri ole.

Pyöräily on iloinen asia. Rasvaa kettinkiin ja ilmaa renkaisiin niin kyllä kulkee.