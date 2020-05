Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Maailman kilpirauhasviikkoa vietetään tänä vuonna teemalla Äiti ja lapsi. Hoitamattomana kilpirauhassairaudet voivat aiheuttaa tahatonta lapsettomuutta sekä miehissä että naisissa, lisätä raskauskomplikaatioiden riskiä sekä vaikuttaa haitallisesti sikiön ja myöhemmin lapsen kehitykseen. Kilpirauhasella on valtaisa merkitys sekä raskauden alkamiselle että jatkumiselle.

Kilpirauhasen sairaudet ovat Suomessa yleisiä ja sen eri muotoja sairastavat kaiken ikäiset ihmiset. Kelan tilastojen mukaan kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastaa Suomessa noin 340 000 ja liikatoimintaa reilut 8 000 ihmistä.

Ylivieskan peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen tukiryhmän vetäjät Tarja Vähäkangas ja Marita Haukipuro toteavat, että tietoa kilpirauhasen sairauksista on edelleen liian vähän sekä hoitavilla tahoilla että sairastuneilla.

– Tieto lisääntyy vähitellen, mutta kilpirauhasen sairauden toteaminen, hoitoon pääseminen ja hoidon taso vaihtelee hyvin paljon paikkakunnasta riippuen, Vähäkangas sanoo.

Kilpirauhasen sairaudet ovat endogrinologian alan tärkein sairasryhmä diabeteksen jälkeen.

– Kyse on kansantaudista, mutta edelleenkään terveyskeskuksissa ei ole kilpirauhashoitajaa. Asiaa on ajettu monta vuotta, mutta se ei vieläkään ole tuottanut tulosta. Kilpirauhasen sairauksiin erikoistunut hoitaja nostaisi hoidon tasoa huomattavasti, helpottaisi sairastuneiden hoidon seurantaa ja tuen saamista, Haukipuro toteaa.

Vaikka kilpirauhasen sairaudet: vajaatoiminta, liikatoiminta, struuma, kasvaimet ja tulehdukset tunnetaan, sairaus ja sen oireet ovat niin monimuotoisia ja yksilöllisiä, että sairauden toteamiseen voi mennä kohtuuttoman kauan aikaa. Hoitamaton, usein perinnöllinen sairaus kuormittaa elimistöä tarpeettomasti.

– Vertaistukiryhmiin tullaan vasta, kun sairaus on todettu ja hyvin monella on takana vuosien sairastaminen ilman diagnoosia. Sairastuneet joutuvat myös käyttämään paljon yksityisiä terveydenhuollon palveluita sairauden toteamisessa ja hoidon seurannassa. Se ei ole oikein ja tasapuolista, koska sairaus vaikuttaa niin monella tavalla arkeen ja hyvinvointiin, eikä ole pelkästään vanhojen ihmisten sairaus.

Vertaistuki pitkäaikaissairauksissa on tärkeä voimavara, joka antaa paljon sekä siellä kävijälle että ohjaajalle. Haukipuro on vetänyt ryhmää jo kymmenen vuotta, Vähäkangas on ollut mukana toiminnassa kuuden vuoden ajan.

– Vertaisryhmä on turvallinen paikka puhua ja jakaa omia kokemuksia. Samaa sairautta sairastavien keskellä ei tarvitse esittää. Jos on huono jakso menossa, sen pystyy kertomaan suoraan, vaikka emme muuten tunne toisiamme. Sairastumisen seurauksia ja vaikutuksia hävetään, ja siksi niistä ei välttämättä haluta puhua julkisesti, vaikka se lisäisi tietoisuutta, Haukipuro ja Vähäkangas sanovat.

Vertaisryhmän tapahtumissa ja retkillä on Ylivieskassa vuositasolla useita kymmeniä osallistujia. Kuukausitapaamisissa käy säännöllisesti reilut kymmenen ihmistä. Kilpirauhasliiton kautta saa tietoa myös erilaista tapahtumista ja tuetuista lomista.

– Tukiryhmässä käy vähän vanhempaa väkeä, mutta se johtuu siitä, että heillä on päivällä aikaa levätä ja he jaksavat tulla kokoontumiseen iltaisin. Työssäkäyvällä kilpirauhaspotilaalla voi kaikki voimavarat mennä työpäivän läpi saamiseen, eikä mikään ylimääräinen harrastustoiminta onnistu. Siksi on hyvä, että vertaistuen eri muotoja kehitetään myös netin välityksellä toimiviksi, Haukipuro sanoo.