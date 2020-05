Kalajokilaaksossa 30 vuotta sitten aloitettiin maatalouslaskenta ja supistettiin postin toimintoja

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Perjantain toukokuun 25. päivän 1990 Kalajokilaakso uutisoi valtakunnallisesta maatalouslaskennasta, joka alkaa kesäkuun alussa. Uutisessa kerrottiin, että maatalousyrittäjien postilaatikoihin jaetaan esite maatalouslaskennasta, minkä jälkeen haastattelijat lähtevät kiertämään yli viiden peltohehtaarin maatiloja ja kaikkia puutarhayrityksiä. Muille maatalousyrityksille maatilahallitus lähettää kyselylomakkeen postitse toukokuun aikana.

Ylivieskassa haastateltavia tiloja oli noin 550. Haastattelijoita oli kahdeksan ja heidän urakkansa oli määrä valmistua ennen juhannusta. Urakka oli iso ja laskennalla kerättiin tietoja kaikkiaan yli 400 000 maatalousyrityksestä. Tavoitteena oli saada maa- ja metsätaloutta sekä niihin liittyvää muuta elinkeinotoimintaa koskeva tietotuotanto luotettavalle perustalle. Maatalouslaskennan toteuttivat maatilahallitus ja maatalouslautakunnat. Edellisen kerran vastaava urakka oli tehty vuonna 1969.

Kaupungin maataloussihteeri Sakari Markkola toteaa, että laskenta on tullut välttämättömäksi, koska maatilahallituksen maa- ja metsätalousrekistereihin on vuosien mittaan syntynyt alipeittävyyttä ja muita puutteita.

Ajanmukaisten tilastotietojen perusteella voidaan tehdä oikeita päätöksiä esimerkiksi maatalouden kehittämisestä.

Tarvittavien tietojen saamiseksi on säädetty erillinen maatalouslaskentalaki, jossa on määrätty tiedonantovelvollisuus laskennan piiriin kuuluville.

Lehdessä uutisoitiin myös postin toimipaikkasaneerauksesta. Oulun jakelualueen johtaja Esko Engmanin mukaan postin palvelut paranevat siitä huolimatta, että suunnitelmissa on yli tuhannen postitoimipaikan lakkauttaminen. Toimipaikkasaneerauksen jälkeen kaikilta postinjakajilta voi ostaa postimerkkejä ja heiltä voi lunastaa postiennakot.

Peruspalvelut taataan kaikille, joilla on kotoaan postille matkaa yli viisi kilometriä. Uusien suunnitelmien mukaan toimipaikkoja saneerataan niin, että noin tuhat jäljelle jäävistä toimipaikoista on täyden palvelun päätteistettyjä toimipaikkoja ja tuhat toimipaikoista on postipalvelupisteitä, jotka toimivat kauppojen tai matkailuyritysten ohessa.

Ajankohtainen uutinen 30 vuotta sitten on ollut metsäpalojen lentotähystys. Lehti kertoo, että tänäkin keäsänä Oulun läänissä metsäpalojen päätähystymuotona on lentotähystys. Läänin eteläosan lentotähystä hoitaa entiseen tapaan Pyhäjokialueen Ilmailukerhon palolentäjät Haapaveden ja Ylivieskan lentokentiltä. Valvontakone Lokin pääreitti on pituudeltaan 280 kiometriä.