Tanssii rautakankien kanssa – Katso salaa kuvattu video Kansalainen Kunen kalsaritanssista Matti Puron nettitunnilla (kukin tanssii tyylillään)

Etähuomenta kaikille etiäisille ja muuten vaan etääntyneille persoonille!

Karanteenin omaisissa olosuhteissa elosteleminen muovaa ihmiskuntaa. Ihan oikeasti. Jopa meikäläisen kaali on pimahtanut neljän seinän sisällä sen verran pahasti, että raavas suomalainen rautakanki on löytänyt sisäisen tanssijansa. Tässä pakinassa on vielä luvassa hurmoksellista tanssin ilosanomaa, mutta ennen sitä napataan lootasta pari yleisöpostia, eli vuorossa on koronakaranteeniajan hämärin sarjatuotantomme Kansa kysyy – Kune vastaa (mitä lystää):

Nimimerkki ”Etänä etänä näytä särves” on kiinnostunut ajankohtaisesta kunnallispoliittisesta aiheesta ja utelee seuraavaa: Miten demokratia on toteutunut, kun kokoukset pidetään sähköisesti etänä?

Vastaus: Erinomaisesti. Sähköiset kokoukset eivät ole läheskään niin sähköisiä kuin istunnot, joissa jengi on tungettu samaan hapettomaan huoneeseen. Esimerkiksi Ylivieskan kaupunginvaltuuston kokouksessa lähes koko vallasväki huhuili mukana etänä ja itse kokouspaikalla oli vain puheenjohtaja, pari virkamiestä sekä vasemmistoliiton Ahti Törmälä, joka oli pistetty istumaan kokoustilan pimeimpään nurkkaan. Tunnelma oli sen verran hämmentävä, että ensimmäistä kertaa miesmuistiin jopa Ahti oli saatu hiljaiseksi.

Nimimerkki ”Kansalainen Kunen oikean käden pikkusormi” ihmettelee, miksi tällä palstalla ei ole pitkään aikaan jaettu viikon säälittävimmän klikkiotsikon palkintoa.

Vastaus: Vahingossa. Otetaan heti vahinko takaisin ja luovutetaan viimeisimmän kuukauden säälittävimmän klikkiotsikon pytty Iltikselle tästä yritelmästä: Petra Olli palasi painimolskille – arkea täyttää uusi urasuunta: ”Takapuoli on ollut kipeä”

En klikannut, joten uusi urasuunta jäi hämärän peittoon. Mutta nyt kaikki parketille, josta on löytynyt uusi urasuunta. Yhdessä postissa kyseltiin, miten etätyö on sujunut, ja sehän on sujunut kuin tanssi.

Katsokaas, näin korona-aikoina huipputanssija Matti Puro aloitti sunnuntaisin netissä livetanssitunnit, joiden vaikutus on ollut ihmeellinen. Ylivieskalainen parkettien rautakanki löysi sisäisen lattaritanssijansa ja riehuu joka sunnuntai kalsarit jalassa teeveen äärellä. Todisteena on tämä salaa kuvattu video, jossa iso ukko yrittää saada askelkuviot kohdalleen. Se ei todellakaan ole kaunista katseltavaa, mutta mestari Purolta saamaani palautetta siteeratakseni ”tanssin ilo ja riemu on se tärkein!”

Ismo Kunelius

Kirjoittaja on oman elämänsä Matti Puro sillä erotuksella, että Matti Puro ei tanssi kalsarisillaan.

