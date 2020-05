Nivala-Haapajärven seudun yrityksille jo yli miljoona euroa koronarahoitusta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nivala-Haapajärven seudun yrityksille on toukokuun puoliväliin mennessä myönnetty yhteensä yli miljoona euroa koronavirustilanteen kehittämisavustusta. Business Finlandin rahoituksen osuus on noin 606 000 euroa ja Ely-keskuksen 452 000 euroa.

Yksinyrittäjien koronatukea on 13. toukokuuta mennessä myönnetty alueen kunnissa yhteensä 75 yritykselle. Hakemuksia on vastaanotettu yhteensä 115 kappaletta.

NIHAKin toimitusjohtaja Toni Krankkala näkee, että Business Finlandin ja Ely-keskuksen myöntämä rahoitus lieventää kriisin vaikutuksia ja sillä voi olla merkittävä myönteinen vaikutus alueen yritystoiminnan kehitykseen laajemminkin.

– Alueemme tärkeän tukijalan muodostavat teollisuusyritykset, joissa koronakriisi näkyy enemmän viiveellä kuin monilla muilla toimialoilla. Siksi on tärkeää panostaa nyt kehittämiseen, jotta kriisin vaikutuksia voidaan lieventää. Oikein kohdennettujen tukien ansiosta seutukunta on koronan jälkeen toivottavasti entistäkin iskukykyisempi, Krankkala toteaa.

Tähän mennessä NIHAKin henkilöstö on ollut yhteydessä lähes 400 yritykseen alueella. Business Finlandin tukihakemuksiin liittyvää neuvontaa on annettu 35 yritykselle, ja ELY-keskuksen hakemusneuvontaa on saanut 79 yritystä.

ELY-keskukset ja Business Finland myöntävät yrityksille koronavirustilanteessa kehittämisavustusta. Hallitus valmistelee parhaillaan uutta kustannustukea, jonka myötä kehittämisavustusten haku suljetaan. Sen jälkeenkin Business Finland ja ELY-keskukset jatkavat yritysten rahoittamista normaalien rahoitusinstrumenttiensa kautta.