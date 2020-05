Journalistiliitto ja Medialiitto yhtä mieltä: Palkkatuki on paras tapa turvata kriisiajan tiedonvälitys

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Työntekijöitä edustava Journalistiliitto ja alan työnantajien Medialiitto ovat löytäneet yhteisen näkemyksen parhaasta tavasta tukea luotettavaa tiedonvälitystä kriisiajan yli. Liitot ovat vedonneet yhdessä maan hallitukseen, että se päättäisi pikaisesti koronakriisin vaikutuksista kärsineiden medioiden tukemisesta.

Liitot esittävät, että tuki kohdennettaisiin journalistiseen sisällöntuotantoon palkkatukena. Tilapäinen tuki voitaisiin kohdentaa mainosmyynnin menetyksistä koronakriisissä eniten kärsineille tiedotusvälineille. Näin tuki kohdistuisi suoraan sisältöihin ja tukisi median toimintaedellytyksiä kaikkialla Suomessa.

Koronaepidemia ja sen rajoitustoimet ovat hyydyttäneet nopeasti mediamyynnin, joka on journalismin rahoittamisen toinen kivijalka tilausmaksujen ohella. Yli puolet mediayrityksistä on joutunut lomauttamaan henkilöstöään. Kriisin pitkittyessä alaa uhkaavat irtisanomiset ja konkurssit. Suurimpana riskinä on maakunnallisen ja paikallisen tiedonvälityksen katoaminen.

– Alan tilanne on vakava. Suomeen tarvitaan pikainen tuki, joka kattaa alan mahdollisimman laajasti ja on mittaluokaltaan riittävän vaikuttava. Media ei voi poikkeusaikana laittaa lappua luukulle ja luvata palaavansa asiaan aikojen parantuessa, Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg huomauttaa.

Muut Pohjoismaat ovat jo lisänneet mediatukiaan 24–64 miljoonalla eurolla koronakriisin vuoksi.