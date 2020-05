Lukijalta: Koronaa ja elvytystä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

On nähtävissä, että koronaviruksen aiheuttama kriisi pitenee. Osa valtioista selviää paremmin, osa huonommin. Nyt on tärkeää kaikkien tukea valtion virkamiehiä ja päättäjiä. Kriisi on akuutti, välihuudot eivät auta ketään.

Totta kai, kun kriisi on ohi, täytyy tutkia, mikä meni hyvin ja missä ei onnistuttu. On tarkasteltava kriittisesti, kuinka poikkeustila lainsäädäntö toimii, ja mikäli korjattavaa on, viilauksia voi tehdä.

Tulevaisuuteen voi laittaa pohdittavaksi ainakin sen, kuinka kansalaisia tuetaan taloudellisesti kriisin keskellä. Valtiolla on käytännössä kaksi järjestelmää, jossa on kattavasti kaikkien kansalaisten tiedot ja joita voitaisiin käyttää taloudellisen tuen maksamiseen kansalaisille. Nämä järjestelmät ovat Verohallinto ja KELA.

Kävi nopeasti selväksi, että järjestelmät eivät taivu juuri mihinkään muuhun kuin mihin ne on tehty. Tulevaisuuden varalta järjestelmissä on oltava poikkeustilaosio, jonka kautta voidaan valtion päättämää tukea alkaa maksamaan välittömästi tarpeen niin vaatiessa.

On yrityksiä, jotka toimialansa luonteen tai asemansa johdosta selviävät vähäisin vaurioin. Pienet paikalliset yritykset lyö myrsky maahan, osa nousee myrskyn laannuttua, osa jää maahan – ainiaaksi. Tulee lomautuksia ja näköpiirissä siintää konkurssiaalto, joka johtaa töiden loppumiseen ja työttömyyteen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Sosioekonomisia ongelmia tulee varmasti, mutta niiden laajuutta ei voida vielä tarkasti ennustaa, ongelmien laajuus riippunee siitä kuinka pitkään koronataantuma kestää. On mietittävä kuinka yrityksiä tuetaan. Yksi mahdollisuus on tukea yrityksiä siten, että tulevista, tai jo maksetuista yhteisöveroista, saisi alennusta koronahelpotuksena. Tämä suosisi veronsa Suomeen maksavia yrityksiä ja jättäisi veroketkuilijat nuolemaan näppejään.

Toinen mahdollisuus on pääomittaa yrityksiä osakkeita vastaan, jolloin voidaan varmistaa, että sijoitus palautuu valtion kassaan osinkoina tai osakkeiden myynnillä.

Suomen kansa ei tähän kaadu. Valtion on välittömästi aloitettava elvytyksen suunnittelu ja toimeenpantava elvytystoimia parhaan yhteiskunnallisen hyödyn saavuttamiseksi. Laajat infrahankkeet ympäri Suomea luovat työtä, verotuloja ja ostovoimaa.

Nyt on tehtävä rohkeita päätöksiä rautatie- ja maanteiden uudishankkeiden, sekä peruskorjausten osalta. Kuokka maahan ja kansa töihin. Siitä olemme nouseva entistä vahvempana.

Nyt jos koskaan pitää muistaa, ”ei yksin – vaan yhdessä”. Tästä selvitään.

Jouni Jussinniemi

Vasemmistoliiton 3.vpj

Pääluottamusmies

Pyhäjärvi