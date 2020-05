Keskustelu liikennekäyttäytymisestä jatkuu: Liikenne kansalaistaitona

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Haluan kommentoida muutamaa asiaa Reijo Huhtalan aiheellisesta mielipidekirjoituksesta Kalajokilaaksossa 18.5.2020.

Otin heti käsittelyyn liikenneasiat kirjoituksen luettuani. Kouluissa todellakin tunnetaan vastuu kansalaistaitojen opettamisesta, mutta koulut toimivat opetussuunnitelman puitteissa eli tekemistä on monella saralla. Metsänhoidon alkeet olisivat enemmän kuin paikallaan ympäristöopin tunneilla ja kotitalouden valinnaiskurssit alakoulussa ovat ylivoimaisesti suosituimpia! Liikennesäännöt ovat kokonaiskuvassa kuitenkin vain hiekanmuru aavikolla.

Liikennesääntöihin liittyen törmäämme seuraaviin ongelmiin. Liikenteessä on kyse arvoista ja asenteista. Lapset tuntevat liikennesääntöjä, mutta niiden noudattamatta jättäminen on kiinni arvoista ja asenteista. Niihin koululla on valitettavasti rajallinen vaikutus.

Lapset oppivat ja kasvavat aikuisen silmien alla, joten liikenneasenteiden opettamisessa ensisijainen rooli on mielestäni lapsen lähipiirin aikuisilla. Koulussa teemme parhaamme aina liikenteessä liikkuessamme. Aikuiset, viekää siis lapsianne pyöräilemään ja opettakaa niitä sääntöjä ja asenteita.

Lisäksi autoilijat toistuvasti vahvistavat vääriä toimintamalleja antamalla pyöräilijöiden mennä pyörätien jatkeen yli vaikka pyöräilijä olisi väistämisvelvollinen. Autoilijat eivät välttämättä itsekään tiedä pyörätien jatkeen väistämissääntöjä, joissa on monia tilannekohtaisia poikkeuksia. Tervetullut uudistus on pyöräsuojatie, joita ei kuitenkaan joka paikkaan saada.

Yhteenvetona voin todeta, että liikennekasvatuksessa ja kansalaistaitojen opetuksessa vastuu on yhteinen kodin, koulun ja ympäristön kesken. Tietoa tulee koulusta, asenteet kotoa.

Tatu Mustonen

luokanopettaja

Rahkolan koulu