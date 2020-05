Kalajokilaakson koronatilanne ennallaan keskiviikkona – Koko maassa 44 uutta tartuntaa

Suomen laboratoriovarmistettujen koronatartuntojen määrä nousi keskiviikon päivityksessä 6 443:een. Uusia tapauksia oli 44. Pohjois-Pohjanmaalla todettuja varmistettuja koronatapauksia oli edelleen 133. Tautiin liittyviä kuolemia oli raportoitu tiistaina koko maassa 301.

Nivala on yhä ainoa Kalajokilaakson paikkakunta, josta löytyy viisi varmennettua koronavirustartuntaa ja Nivalan tartuntamäärä sisältää myös toipuneet koronapotilaat. Nivalan tilanne on ollut sama jo huhtikuun lopulta saakka. Muissa peruspalvelukuntayhtymä Kallion kunnissa on raportoitu yksittäisiä tartuntoja. Haapajärvellä, Reisjärvellä ja Pyhäjärvellä toimiva peruspalvelukuntayhtymä Selänne tiedotti viime viikolla, että Selänteen alueella on todettu muutama laboratoriovarmistettu koronatautitapaus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt ikäihmisten ohjeistusta, ja heille suositellaan ulkoilua, jolloin on mahdollista tavata myös muita ihmisiä, kunhan huolehditaan kahden metrin turvavälistä.