Mikko Kinnusen Eduskunnasta-kolumni: Jatkuva oppiminen on yksi tie ulos koronasta

Kun Suomi nousi sotien poikkeusolojen jälkeen köyhästä maasta yhdeksi maailman onnellimmista ja hyvinvoivimmista maista, siihen tarvittiin sitkeyttä, yksituumaisuutta, omasta luopumista yhteiseksi hyväksi, erimielisyyksien ratkaisemista, koulutusta, sivistystä ja tulevaisuuden uskoa.

Kun alamme rakentaa maatamme maailmanlaajuisen pandemian jäljiltä, meidän tulee kantaa vastuuta yhdessä. Se on paras kiitos ja kunnioituksen osoitus myös menneille sukupolville. He ovat rakentaneet meille sivistyneen yhteiskunnan, jossa heikoimmastakin pidetään huolta.

Hyvinvointiyhteiskunta on nyt monella suunnalta uhattuna. Kaikkeen hyvään ei ole enää varaa koronan jälkeen. Pandemian aiheuttama valtion lisävelka, maailmanlaajuisen lama, alhainen syntyvyys, väestön ikääntyminen, työttömyys ja samanaikainen osaajapula haastavat meidät etsimään uusia ratkaisuja.

Yksi tie ulos talouden kuopasta on jatkuva oppiminen. Suomi on pieni maa, joka on pärjännyt tähän saakka korkealla ja monipuolisella osaamisellaan. Koulupolulla on voinut edetä taustasta riippumatta niin pitkälle kuin rahkeet riittävät ja siihen suuntaan, mihin omat vahvuudet osoittavat.

Kaikenikäisten suomalaisten vahvuudet on saatava käyttöön myös jatkossa. Toimin jatkuvan oppimisen uudistusryhmässä, jossa kaikki eduskuntapuolueet ovat edustettuna. Uudistusryhmä luo valtakunnallista ja alueellista palvelumallia. Sen tehtävä on varmistaa, että yksilöiden osaamisen kehittämistarpeet ja työnantajien tarvitseman osaamisen tarpeet kohtaavat.

OECD:n tutkimuksen mukaan koulutusjärjestelmämme ei vastaa riittävän hyvin työelämän tarpeisiin. Työikäiset osallistuvat koulutuksiin hyvin eri tavoin. Hakeva toiminta, opiskelun tuki ja erityiset ja kohdennetut opiskeluohjelmat eivät ole riittäviä.

Meiltä puuttuu vaihtoehtoja ammattiosaamisen tason nostamiseksi. Tarvitsemme lisää lyhyitä täsmä- ja muuntokoulutuksia, jotta työvoiman kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Tähän Kalajokilaakson oppilaitoksilla on paljon annettavaa.

Jakamisen kulttuuri ja vertaisoppiminen ovat ottaneet koronan aikana isoja askelia. Parhaiten pärjäävät jatkossa yritykset, jotka verkottuvat muiden kanssa, jakavat osaamistaan muille ja oppivat itse muilta. Ne, jotka panttaavat osaamistaan ja eristäytyvät muista, tippuvat helposti kehityksen kelkasta.

Itä-Suomen yliopisto kantaa esimerkillisesti yhteiskunnallista vastuutaan, kun se on avannut avoimen yliopiston opintonsa maksuttomiksi koronan vuoksi lomautetuille ja työttömille. Tämä kannustaa muitakin korkeakouluja tekemään samoin. Se kannustaa meitä kaikkia kehittämään itseämme.

Osaava ja kaikki maan rakentamiseen mukaan ottava Suomi selviää koronan jälkeisestä elämästä.

Mikko Kinnunen

Kansanedustaja

Reisjärvi