Sieviin investoitu halli Teho-Filterille ja katsastusasema

Sieviin on saatu suodatinvalmistaja Teho Filter Oy:lle uusi halli ja Nivalan Katsastus Oy:lle katsastusasema. Sievin Teollisuuspuisto Oy on tehnyt niiden vaatimat yli 700 000 euron investoinnit puoliksi omin kassavaroin, joten kunnanhallitus esittää valtuustolle elinkeinoyhtiönsä talouteen helpotuksia.

Teollisuuspuiston toimitusjohtaja Ari Mickos kertoo, että investoinnit on tehty Sievin elinkeinoelämän vahvistamiseen.

Valtuustolle esitetään, että Teollisuuspuistolle myönnetään kassan hallintaan antolainaa 70 000 euroa kolmeksi vuodeksi. Teollisuuspuiston olemassa olevan reilun miljoonan euron laina-aikaan esitetään pidennystä ja lyhennysten alkamisen siirtämistä vuoden 2021 kesäkuulle.

Teho Filterille uusi halli vastaanotettiin yritykselle viime viikolla ja se on tarvikkeiden varastointiin. Halli tullaan maksamaan kunnan elinkeinoyhtiölle vuokrissa.

Teho Filterin hallituksen puheenjohtaja Mauri Karvonen kertoo, että uutta henkilökuntaa on rekrytoitu, ja että yritykselle on tulossa lisää kasvua, mikäli tietyt uudet sopimukset varmistuvat.

Nivalan Katsastuksen katsastusasema saatiin Sieviin noin kuukausi sitten, ja se on uusi palvelu. Vetäjä Kari Koski kertoo, että asema on pikkuhiljaa löytämässä asiakkaat. Korona on kuitenkin vaikuttanut toiminnan tämän hetkiseen laajuuteen.

– Aseman perustimme Sieviin, koska tällainen palvelu paikkakunnalta puuttui.

Celermecin lainoista esitetään valtuustolle uudelleen järjestelyä. Perusteluina yritys esittää koronapandemian vuoksi epävakaan markkina- ja työtilanteen. Yrityksen tilauskanta on laskenut pandemian seurauksena.

Celermec Oy:n lyhennyksiä lykättäisiin niin, että loppuvuoden 2020 maksuerissä maksettaisiin vain lainan korko ilman lyhennyksiä. Lyhennykset toukokuusta joulukuuhun vuodelta 2020 jaettaisiin maksuerille 2021-2024, jolloin laina-aika ei pitene alkuperäisestä.

Celermecin uuden yhdistetyn lainan summa oli alunperin 1,3 miljoonaa, nyt 30. huhtikuuta 2020 viimeisen lyhennyksen jälkeen lainaa on jäljellä vajaat 800 000 euroa. Maksuerät on hoidettu moitteettomasti maksuaikataulun mukaisesti vuodesta 2017 alkaen.

Sieviin on tulossa yksi äänestysalue. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että äänestysaluejako muutetaan nykyisestä neljästä yhteen. Äänestysalueesta käytetään nimitystä Sievin äänestysalue.

Korpelan Voima yhtymäkokoukseen nimettiin kunnan edustajaksi entiset Eero Korhonen, Rami Rauhala ja Terhi Kangas.

Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan osuuskuntakokoukseen nimettiin Antti Toivola.