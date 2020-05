Keski-Pohjanmaan Yrittäjät tyrmistyi Kokkolan lentojen lakkaamisesta – Liikenne turvattava valtion toimin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Kimmo Hanhisalo on tyrmistynyt Finnairin päätöksestä lakkauttaa liikennöinti kesäksi Kokkola–Pietarsaaren lentokentältä. Yrittäjäjärjestö on tehnyt vuosikausia yhteistyötä sekä valtakunnan että alueen päättäjien kanssa lentokentän puolesta.

Finnair vahvisti viikonloppuna jatkavansa Kokkola-Pietarsaaren lentojen keskeytystä lokakuun loppuun saakka.

Hanhisalo huomauttaa että, lentojen huonot aikataulut ja samalla kohtuuttoman korkeat lentohinnat ovat suoraan vaikuttaneet lentomatkustuksen vähenemiseen alueella.

– Suomen elinvoimaisuuden ja liike-elämän toimintaedellytysten näkökulmasta on tärkeää turvata elinkeinoelämän toimintamahdollisuudet koko Suomessa. Saavutettavuuden turvaamiseen koko Suomen eri talousalueilla kuuluvat erityisesti toimivat lentoliikenneyhteydet.

Hanhisalon mukaan Keski-Pohjanmaan Yrittäjissä on noin 2 400 jäsenyritystä, joiden toimintaan lentokentän liikennöinnin lakkaaminen vaikuttaa joko suorasti tai epäsuorasti. Kalajokilaakson alue kuuluu Keski-Pohjanmaan aluejärjestöön.

– Pitkäjänteinen työmme sekä alueella että valtiollisella tasolla pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi vaikeutuu.

Yrittäjät kehottaa alueensa kansanedustajia ja asiaan liittyviä ministereitä vaikuttamaan koko Suomen logistiikan turvaamiseen.

– Jos Finnair lopettaa lentonsa maakuntakentille, se on ankara isku näille maakunnille, joista monelle matkailu ja vientiteollisuus ovat henki ja elämä ja joilla ei ole hyviä korvaavia yhteyksiä.

– Valtion tehtävänä on huolehtia siitä, että elinkeinoelämän toimintaedellytykset taataan koko Suomessa ja että kaikkien alueiden saavutettavuus turvataan, toteaa puheenjohtaja Hanhisalo.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa lisäksi, että Keski-Pohjanmaa on vahva vientimaakunta, ja se tarvitsee välttämättä hyvät yhteydet. Pentikäinen muistuttaa, Finnair on edelleen valtionyhtiö ja siksi sillä on vahva yhteiskunnallinen tehtävä tukea elinvoimaa eri puolilla Suomea.

– Finnair ei ole vain silta Suomesta maailmalle ja päinvastoin, vaan myös silta Suomen sisällä ja eri puolilta Suomea maailmalle, Pentikäinen toteaa.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät vaatii, että lentoliikenne Kruunupyyn lentoasemalle turvataan valtion toimin, koska lentoliikenteen jatkuminen ja alueen yhteydet kotimaahan ja ulkomaille ovat alueen elinkeinoelämän kannalta elintärkeitä.