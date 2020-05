Lukijalta: Anniskelulupa ihmetyttää edelleen Kalajoella

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajoen kaupunginhallitus haki jo reilu vuosi sitten Avilta alkoholin anniskelulupaa kirjasto- ja kulttuurisalin tiloihin.

Luvan hakeminen ja myöntäminen tuli julkiseksi puolen vuoden päästä. Asiaa käytiin läpi viime syksynä kahdessa kaupunginvaltuuston kokouksessa. Mutta vasta viime viikolla asia ja luvan sisältö ensimmäistä kertaa tuli sivistyslautakunnan asialistalle, lautakunnan, jonka alaisuuteen kirjasto- ja kulttuuritalon toiminta kuuluu.

Edelleen ihmetyttää, miksi anniskelulupaa, yhteensä 720 asiakaspaikkaa, lähdettiin hakemaan yhteisin verovaroin rakennettuun tilaan, jonka tulisi olla paikka, jossa vaalitaan lasten, nuorten sekä aikuisten sivistystä ja kulttuuria.

Anniskelupaikkoja on ennestään Kalajoella runsaasti. Asian luonne olisi vaatinut laajemman yleisön kesken periaatteellista arvokeskustelua.

Alkoholi ja sen tuomat haitat ovat suuri sosiaalinen, terveydellinen ja taloudellinen ongelma. Mitä enemmän alkoholin anniskelua on, sitä enemmän on sen tuomia ongelmia. Sitä ei pidä missään yhteydessä vähätellä. Mitä enemmän sen käyttö on mallina lapsille ja nuorille, sitä herkemmin se opitaan. Sen koukutus johtaa voimakkaampiin huumeriippuvuuksiin. Ongelmat heijastuvat perheiden pahoinvointina, liikenne- ja väkivaltarikoksina ja sosiaalimenojen valtavana kasvuna.

Kaupungin matkailua tai muuta elinkeinoelämää ei anniskelulupien lisääminen edistä. Toivoisi kaupungin osoittavan toiminnoissaan päihteetöntä elämäntyyliä.

Kirsti Siljander

Kalajoki, kd varavaltuutettu sivistyslautakunnan jäsen