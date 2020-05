Vapaaehtoisten varassa – P. Veitsi kirjoittaa pakinassaan palokuntien varallaolokorvausten päättymisestä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Viime viikolla uutisoitiin palokuntien varallaolokorvausten päättymisestä. Asiasta on puhuttu jo pitkään, sillä varallaolokorvauksista on käyty oikeutta jo vuosia. Itä-Suomen hovioikeuden linjauksen mukaan varallaolo on työaikaa, josta olisi maksettava täysi palkka.

Kustannussyistä on luonnollista, ettei tuohon ole köyhillä kunnilla millään varaa. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella on vain kaksi ympäri vuorokauden välittömässä lähtövalmiudessa olevaa palokuntaa, Ylivieskassa ja Raahessa. Homma kuitenkin hoituu myös muissa kunnissa, vapaaehtoisten palokuntien toimesta. Vapaaehtoisia sammutusmiehiä on laitoksen listoilla pitkästi yli viisisataa.

VPK-toiminnalla on pitkät perinteet. Sen puitteissa tehtävä työ on ollut aina sydämen asia. Ei sitä rahan takia ole tehty, vaikka siitä saatu korvaus on tietysti tuonut pientä lisää talouteenkin. Oikeusjupakassa on ollut kysymys nimenomaan varallaolokorvauksesta. Hälytystehtävistä ja harjoituksista maksetaan toki korvaus jatkossakin.

Alueemme pienissä kunnissa vapaaehtoisilla palokunnilla on merkittävä rooli. Pelastustehtävien hoito perustuu täysin hyvin koulutettujen ja motivoituneiden sivutoimisten henkilöiden varaan. Yhteistyö vakituisten pelastusalan ammattilaisten kanssa pitää olla saumatonta, että parhaisiin tuloksiin päästään. Vastakkainasetteluun ammattilaisten ja sivutoimisten välillä ei ole varaa.

On hienoa, että tässä individualistisessa, itsekkääseen ajatteluun suuntaavassa ajassa on ihmisiä, jotka ovat valmiita auttamaan pulaan joutuneita lähimmäisiään. Vaikka varsinaisia ”kovia keikkoja” tuleekin harvakseen, motivaatio harjoitella ja ylläpitää taitoja vaatii sitä suurta sydäntä, vanhaa kunnon palokuntahenkeä.

Viime vuosina palokuntien rooli myös ensihoidon apuna ensivastetehtävissä on ollut yhä merkittävämpi. Ambulanssien kuljetusmatkojen pidentyessä ensivaste paikkaa tyhjiöitä ja antaa kiireellisen ensiavun naapurikunnan ambulanssia odotellessa.

Isoissa kaupungeissa, joissa vakinainen palokunta hoitaa käytännössä kaikki pelastustehtävät, VPK-toiminnan rooli on täysin toinen. Täällä maakunnassa myös vapaaehtoiset pääsevät ihan oikeisiin tehtäviin.

Monipuolisella koulutuksella on suuri rooli palokuntatyössä. Monelle alueemme nuorelle jo poikaosastossa leikinomaisesti aloitettu harrastus on myöhemmin jalostunut ammatiksi asti. Vaikka niin ei kävisikään, palokuntaharrastus antaa paljon valmiuksia elämään. Eikä porukan tuki ja yhteisöllisyys ole niistä vähäisin.

Palokunnassa kaveria ei jätetä. Toivottavasti ei jatkossakaan.