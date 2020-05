Huhtikuussa hukkui yhdeksän ihmistä – lisääntynyt liikkuminen luonnossa näkyy kasvuna vesipelastustehtävien määrässä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton, SUH, ennakkotilastojen mukaan huhtikuussa hukkui yhdeksän ihmistä. Lisäksi viranomaiset ja kanssaihmiset ovat pelastaneet kymmeniä veden varaan joutuneita. Hukkuneista kahdeksan oli miehiä. Neljä hukkumista tapahtui vesiliikenteen yhteydessä, kolme jäihin vajoamisen seurauksena ja yhdessä tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Yksi hukkumisista tapahtui ulkomailla. Suomessa on tänä vuonna hukkunut 31 ihmistä.

Vesistöjen tilanne on vaihtelevaa ympäri maata. Etelä-Suomessa nautitaan avovesistä ja Pohjois-Suomessa liikutaan vielä heikoilla jäillä. Koronavirusepidemia on saanut ihmiset liikkumaan luonnossa. Tämä on näkynyt pelastustoimien lisääntyneenä vesipelastustehtävinä.

– Tänä vuonna ollaan poikkeuksellisen ikävissä hukkumislukemissa. Suomessa on viimeksi tähän aikaan vuodesta hukkunut yhtä paljon vuonna 2014, jolloin luku oli 41. Leuto talvi ja vaihtelevat jääolosuhteet ovat varmasti osasyynä hukkumistapaturmien määrään, sanoo SUH:n koulutussuunnittelija Anne Hiltunen.

– Pohjois-Suomessa jäätilanne on todella heikko. Kevätjää on arvaamaton. Aamulla kantanut jää ei aurinkoisena kevätpäivänä välttämättä ole iltapäivällä enää kulkukelpoista, lisää Hiltunen.

Tällä hetkellä vesillä ja jäillä liikkujien suurimpia vaaratekijöitä ovat kylmä vesi, heikot kevätjäät ja muuttuvat sääolosuhteet. Kylmä vesi kangistaa ja veden varaan joutuminen, ilman oikeita turvavälineitä, voi olla kohtalokasta hyvinkin nopeasti.

SUH:n ennakkotietojen mukaan on tänä vuonna hukkunut 31 ihmistä, joista 25 on miehiä, 4 naisia ja kahdessa tapauksessa sukupuoli ei ole selvillä. Huhtikuun hukkumiskuolemista tapahtui kaksi Etelä-Suomessa, kaksi Pohjois-Suomessa, kaksi Länsi- ja Sisäsuomen alueella, yksi Itä-Suomessa, yksi Lounais-Suomessa ja yksi ulkomailla. Ennakkotilastojen mukaan viime vuonna huhtikuussa hukkui kahdeksan ihmistä ja tammi-huhtikuussa 13 ihmistä.