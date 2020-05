Lehmäkaasulla liikenteeseen – Haapaveden Vuorenmaan maitotilalta voi kohta tankata lehmän lannasta tehtyä biokaasua

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Vuorenmaan maitotilalta Haapavedeltä voi pian tankata lehmän lannasta tehtyä biokaasua. Sitä riittää maitoauton lisäksi ohikulkeville kaasuautoilijoille, ja sitä voi ostaa tavallisesta kaasumittarista.

Veljekset Janne ja Ville Vuorenmaa perheineen pyörittävät Haapavedellä 180 lypsylehmän maitotilaa. Vuorenmaan maitotilan oma biokaasulaitos tuottaa noin 1 200 megawattituntia biokaasua vuodessa. Biokaasulla on jo aiemmin tuotettu maatilan tarvitsema sähkö- ja lämpöenergia. Nyt biokaasulaitosta on laajennettu.

Aluksi kaasusta noin puolet jalostetaan liikenteeseen sopivaksi biometaaniksi. Tankkausasema valmistuu vuoden loppuun mennessä, jolloin maitoauto aloittaa tankkaukset tilalla. Alkuvaiheessa kaasua riittää henkilöautoihin rajallisesti. Kysynnän lisääntyessä jalostuskapasiteettia voidaan kasvattaa. Jos kaikki kaasu menisi henkilöauton tankkiin, 85 autoa ajelisi sillä 20 000 kilometriä vuodessa*.

– Meillä on ollut oma biokaasulaitos 15 vuotta. Aiemmin saimme lehmän lannasta lämpöä ja sähköä oman tilan tarpeisiin. Kun tuli aika uusia laitteistoa, mietimme että voisimme saman tien laajentaa ja tuottaa kaasua myös liikenteeseen. Maitoauto alkaa tankata tilalla loppuvuodesta. Samoihin aikoihin tässä Virtalan tien varressa aukeaa myös kaikille avoin tankkausasema, kertoo Janne Vuorenmaa Valion tiedotteessa.

Lehmän lannasta tehdyn paineistetun biokaasun käyttö liikenteessä on uutta Suomessa. Biokaasulla on tulevaisuudessa tärkeä rooli liikenteen päästöjen pienentäjänä, sillä se korvaa fossiilisia polttoaineita eli dieseliä ja bensiiniä. Biokaasun hyödyntäminen liikenteen polttoaineeksi on osa ohjelmaa, jolla Valio tähtää maidon hiilijalanjäljen nollaamiseen vuonna 2035.

– Vuorenmaan maitotila on hieno esimerkki siitä, miten suomalaiset maanviljelijät ratkovat ilmastohaastetta. Samalla tiloille syntyy uutta liiketoimintaa. Lannan hyödyntäminen biokaasuksi pienentää tilan tuottaman maidon hiilijalanjälkeä laskentatavasta riippuen neljäs- tai viidesosan, Valion hiilineutraalin maitoketjun johtaja Juha Nousiainen sanoo.

Lantaa syntyy Suomessa vuodessa noin 15 miljoonaa tonnia. Biokaasuprosessissa lannan haju vähenee merkittävästi. Myös lannan ravinteet muuttuvat paremmin liukenevaan muotoon, jolloin lannoitevaikutus on parempi ja tarve ostolannoitteille vähäisempi. Samalla ravinnevalumat vesistöihin vähenevät.

– Vuorenmaan maitotilan ympärille on syntynyt useamman paikallisen toimijan verkosto. Tila sijaitsee sopivan lähellä Haapaveden juustolaa, joten maitoauton tankkaus onnistuu kätevästi reitin varrella. Biolaitoksen toimittaja Demeca on haapavetinen yritys, samoin kuljetusliike H. Vähäaho Oy, jonka uudella autolla maito haetaan, kertoo Osuuskunta Pohjolan Maidon toimitusjohtaja Marko Puhto.