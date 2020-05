Kaikki samassa keikkuvassa veneessä – Ismo Kunelius miettii pääkirjoituksessaan koronakriisin seurauksia yksilöille ja Ylivieskan kaupungille

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

18.5.2020

Yrityksiä kaatuu, ihmisiä lomautetaan, työttömyys kasvaa, talous järkkyy...

Uutisia, joita emme haluaisi lukea – ja uutisia, joita emme haluaisi teille kirjoittaa.

Koronapandemia on ajanut meidät sellaiseen kriisiin, jota kukaan ei osannut ennustaa. Tällä hetkellä yhteiskunta käy torjuntataistelua, jolla pyritään pitämään rakenteet jollain tavalla kasassa ja joka tulee kalliiksi kaikille. Seurauksia on mahdotonta ennustaa, saati laskea.

Koronakriisi on ajanut meidät tilanteeseen, jossa kukaan ei ole ulkopuolinen. Se koskettaa tavalla tai toisella meitä kakkia ja jokainen joutuu luopumaan jostakin.

Tasoja on monia, mutta hyvinvointiyhteiskuntamme näkökulmasta pudotus on rajua luokkaa. Kun katselee ympäröivää talouskurimusta, voi kulunutta fraasia käyttäen todeta, että tämä koettelee nyt kaikkia vauvasta vaariin. Ahtaalle on joutunut niin päiväkoteja kuin hoivakotejakin.

Taloustilanne heijastuu valtiontalouden ohella suoraan myös yrityselämään, kuntiin ja meihin kaikkiin. Näissä talkoissa on pakko olla mukana, sillä korona käy nyt kaikkien kukkarolla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ylivieskan kaupungin talous oli jo valmiiksi niin tiukassa tilanteessa, että se ei olisi todellakaan tarvinnut lisätaakakseen uusia taloudellisia rasituksia. Taseeseen kertynyt alijäämä oli jo viime tilikauden päätteeksi yli kymmenen miljoonaa euroa ja se jatkaa kasvuaan siihen malliin, että kaupungin omat tasapainottamissuunnitelmat eivät olisi riittäneet alijäämän kattamiseen edes normaalitilanteessa ilman koronaa.

Tämän vuoden tulosennuste on neljä miljoonaa alijäämäinen ja sitä kaupunki pyrkii tasaamaan kahdella miljoonalla ottamalla käyttöön lomautuskortin. Tämä toki on tuttua uutista muistakin kunnista.

Kaupungin töissä pakkotalkoisiin osallistuvat kaikki. Opettajat tosin pistävät vielä kampoihin ja heidän oikaisuvaatimuksensa lomautuspäätöksestä on esillä kaupunginhallituksessa ensi maanantaina. Asian esittelee kaupunginjohtaja Maria Sorvisto, joka itsekin kuulu lomautettavien joukkoon.

Tässä tilanteessa tuntuu lähes mahdottomalta yhtälöltä ajatella, että Ylivieska pystyisi kuittaamaan alijäämänsä vaaditussa ajassa viimeistään vuonna 2023. Koronatilanne antaa varmasti siimaa tähän kohtaan, mutta taloudellisesti kriisi tuli pahimpaan mahdolliseen saumaan, eli historian suurimman investointisuman aikaan.

Väkimäärä kuitenkin kasvaa ja isot kouluinvestoinnitkin alkavat jossain vaiheessa näkyä myös tuloina. Se tapahtuu vain tämän hetken menopiikkiin nähden kivuliaan pitkällä viiveellä.