Pesäpallokoulu järjestetään alkukesästä ja sarjat käynnistyvät todennäköisesti kesä–heinäkuussa

Koronarajoitusten purkaminen tuo vähitellen myös pesäpalloilijat kentälle Ylivieskassa.

Koska kentät ovat auenneet, pienet ryhmät ovat jo pystyneet käymään harjoittelemassa lyöntejä omatoimisesti, mutta varsinaisten ohjattujen harjoitusten alkaminen odottaa Pesäpalloliiton ohjeistusta.

Ylivieskan Kuulan pesäpallojaoston uusi puheenjohtaja Mikko Koreakoski toivoo, että takapakkia taudin kanssa ei tule, vaan sarjat päästään aloittamaan kesä–heinäkuussa.

– Harrastus- ja kilpailutoimintaa aletaan käynnistää sallituissa rajoissa heti, kun saamme liiton linjauksen. Pieni toivonpilkahdus on olemassa, että koko kautta ei menetetä, hän sanoo.

Koronaviruspandemialla on ollut suuri vaikutus pesäpallon kaltaiseen kesälajiin, jonka varainhankinta keskittyy kevääseen.

– Puhutaan useammista kymmenistä tuhansista eurosta, joita on jäänyt saamatta. Kevään tärkein varainhankitatapahtuma Sami Haapakoski All Stars jäi pelaamatta, samoin pikkujunnujen kevätturnaus, joka olisi järjestetty jo 13. kerran. Rysky-arpajaisetkin jäivät pitämättä, Mikko Korkeakoski laskee ja kertoo, että seura hakee avustusta opetusministeriöltä.

Tapahtumien siirtämistä tuonnemmaksi on pohdittu, mutta selvää Korkeakosken mukaan on ainakin se, että Sami Haapakoski All Stars -tapahtumaa ei pystytä pelaamaan silloin, kun sarjakausi on menossa, koska pelaajat eivät voi osallistua näytösluontoisiin tapahtumiin.

– Junnujen King Meal -turnausta on mietitty, mutta olemme kallistumassa senkin siirtämiseen vuodella. Väki tuskin uskaltaa tulla isoihin turnauksiin, vaikka niitä saisikin järjestää, Mikko Korkeakoski arvelee.

Uusia harrastajia sen sijaan halutaan houkutella mukaan kesäkuun alussa järjestettävällä pesiskoululla.

– Koronalla oli iso vaikutus harrastukseemme, ja jossain määrin koko kesä on vieläkin vaakalaudalla, pesäpallojaoston puheenjohtaja sanoo.

Ylivieskan Kuulassa aiotaan nyt keskittyä sarjapeleihin, jos ja toitottavasti kun, lajiliitto linjaa niiden aloituksesta tällä viikolla.

Toukokuun loppuun saakka pesäpallon pelaajat harjoittelevat kolmessa korkeintaan 10 henkilö pienryhmässä.