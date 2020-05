Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Uudenlaisia luontomatkailuun tarkoitettuja AuroraHutteja valmistavan yrityksen toimitusjohtaja ja tavaratalo Kärkkäisen omistaja Juha Kärkkäinen on kokenut luonnossa liikkuja ja Lapin kävijä jo nuoresta lähtien, mutta vielä muutama vuosi sitten hän ei ollut kuullutkaan revontulimatkailusta.

Nyt Kärkkäinen rakentaa premium-tason revontuli- ja luontomatkailuun sopivia lasikattoisia ja –seinäisiä huviveneitä, joita on kehitetty ja testattu monenlaisissa olosuhteissa ja säätiloissa.

– Kehittely lähti käyntiin vähän kuin vahingossa omiin tarpeisiin Centrialla rakennetusta siirrettävästä majasta, jota on jalostettu eteenpäin. Sääskilahden Eskon ääneen lausuttu ajatus sai minut tutustumaan tarkemmin asiaan ja miettimään olisiko liikuteltavalle luontoa säästävälle ja elämyksiä tarjoavalle majoitusmuodolle kysyntää, Kärkkäinen kertoo.

Ideat ovat siirtyneet suunnittelun kautta tuotantoon ja pari vuotta sitten käynnistetyn tuotannon aikana on rakennettu noin 70 kammia, joista 40 on asiakkailla. Suurin osa niistä on Lapissa ja Pohjois–Norjassa ja –Ruotsissa matkailuyrittäjien käytössä. Vasta muutamia on yksityisessä omistuksessa.

Kaikki tähän mennessä valmistetut kammit on tehty samanlaisiksi. Niiden kehittäminen ja testaaminen on Kärkkäisen mukaan vienyt ”törkeästi” rahaa, mutta tuotteesta on haluttu tehdä korkeatasoinen.

– Jokainen yksityiskohta on tarkasti mietitty ja automaation avulla kaikki toiminnot lämmityksen, veden ja ilmanvaihdon osalta on saatu toimimaan niin, että jatkojalostaminen on tästä eteenpäin helpompaa. Kammeja on testivaiheessa yritetty saada rikki, että on saatu selville mahdolliset heikot kohdat ja varmuus siitä, että lattian alle piilotetut polttoainesäiliöt eivät rikkoutuessaan vuoda luontoon. Rakenteiden rikkomisessa ei ole onnistuttu ja perushuollon lisäksi uusittavia osia voi olla rikkoutunut ikkuna tai akut, jotka kuluvat.

Kammien järjestelmiä voidaan ohjata etäohjauksella ja järjestelmät hälyttävät automaation avulla, jos esimerkiksi lämpötila laskee liikaa. Tuovi Pulkkanen

Nyt tuotannossa olevien kammien ensimmäinen versio on ollut merkittävässä roolissa kehittelyn alkuvaiheessa. Ensimmäinen kammi tehtiin Centrialla Juha Kärkkäisen omaan käyttöön. Tuovi Pulkkanen

Lasiseinäinen majoitustila on saanut vesistöön sijoitettaessa lisätilaksi laiturin. Laituri kiinnitetään portaiden tilalle. Sen avulla oleskelutilaa vesillä saadaan lisää ja myös kammiin nouseminen on helpompaa. Veneen tai kanootin voi kiinnittää laituriin tai matkailuyrittäjä voi jättää ja hakea matkailijan omalta laituriltaan.

– Kesäksi igluun laitetaan markiisi, joka suojaa sisätiloja liialta kuumenemiselta auringossa, mutta tuo myös mahdollisuuden tilan pimentämiseen, jos valoisassa nukkuminen ei onnistu.

Jatkossa kammeista on tarkoitus suunnitella ainakin sauna- ja tulisijaversiot, joita on kyselty perusversion rinnalle. Myös hotellihuoneversio on suunnittelussa. Kun perusversion kehittely on käyty läpi perusteellisesti, jatkoversioiden vieminen tuotantoon onnistuu paljon nopeammin.

– Ne tehdään samaan pohjaan toimintoja muuttamalla. Perushutin koko on mietitty niin, että se ei tiellä liikuteltaessa tarvitse kahta saattoautoa.

Kesäaikana vesistössä laituri on lisävaruste, joka helpottaa majoittumista ja tuo lisää tilaa. Laiturin pintamateriaali on lehtikuusta Tuovi Pulkkanen

Automaation avulla kammien toimintoja voidaan hoitaa etäohjauksella. Niissä on myös gps, jonka avulla jokainen kammi paikantuu järjestelmään. Täyteen tankattu dieselsäiliö riittää kovilla pakkasilla kahdeksi viikoksi, mutta olosuhteista riippuen se kestää kauemmin. Kahden viikon huoltoväli on sopiva huoltoväli on kuitenkin määritelty sopivaksi vesisäiliön täyttämiseen ja harmaan veden säiliön tyhjentämiseen. WC on kompostoiva käymälä, josta nesteet menevät erilliseen tankkiin.

– Kammi on täysin omavarainen, älytalojärjestelmälllä toimiva moderni majoitustila. Majoittujaa varten kammi ohjelmoidaan turistimoodiin, jolloin se toimii käytännössä automaattisesti, mutta lämpötilaa voi halutessaan säätää. Jos lämpötila putoaa liian alas, pitää tankata tai vesi on liian vähänä, järjestelmä antaa siitä hälytyksen. Näin keskelle erämaata tai järveä ääriolosuhteissa majoittuminen on turvallista.

Lumilukko ääriolosuhteissa kovassa tuiskussa suojaa lumen pääsyn lämmitysjärjestelmään. Tuovi Pulkkanen

Kammien markkinointialueena on Suomi, Ruotsi ja Norja. Kyselyitä tulee Kanadasta ja Amerikasta.

– Jos kysyntä kasvaa johonkin suuntaan ulkomailla mittavasti, se tarkoittaa kokonaan uuden tehtaan perustamista. Nyt kaikki kammit tehdään Ylivieskassa ja toivomme, että markkinoita riittää Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Pohjoismaissa luontomatkailu on nyt erittäin suosittua ja se kasvaa koko ajan. Kuinka paljon ja kauan kysyntää riittää, on vaikea tässä vaiheessa ja tilanteessa arvioida, Kärkkäinen toteaa.

Sähkömoottorin avulla kammilla voi ajella sisävesistössä. Tuovi Pulkkanen