Päiväkotijätti Touhula haki yrityssaneeraukseen – Toiminta jatkumassa ainakin toistaiseksi Ylivieskassa ja Kalajoella

Ylivieska

Päiväkotijätti Touhula jätti torstaina 14. toukokuuta yrityssaneeraushakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen. Yrityksen päiväkodit toimivat myös Ylivieskassa ja Kalajoella.

Ensi viikolla odotetaan päätöstä siitä, että meneekö yrityssaneeraushakemus läpi. Yleensä yrityssaneerauksista saadaan käräjäoikeuden ratkaisu muutamassa päivässä. Touhula lupaa nopea ja läpinäkyvää tiedottamista, kun asia etenee.

Yrityssaneerauksella ei ole välittömiä vaikutuksia päiväkotien toimintaan, vaan arki varhaiskasvatuksessa jatkuu kuten tähänkin asti. Touhulan pääomistaja ja rahoittajat ovat turvanneet yhtiön maksuvalmiuden.

Touhulan viestintäjohtaja Ossi Ahto kertoo, että Ylivieskan ja Kalajoen asiakkaille ja henkilökunnalle on tarkoitus tiedottaa toukokuun aikana. Touhulalla on Ylivieskassa Helmiinan ja Villiinan päiväkodit Ylivieskassa ja Touhula Kalajoki Kalajoella. Touhula on alansa suurin yritys Suomessa 188 päiväkodilla.

– Vielä on liian varhaista ennakoida, mikä Ylivieskan ja Kalajoen päiväkotien tilanne tulee pitemmän päälle olemaan. Yrityssaneeraus edellyttää, että Touhula tarkastelee lähiviikkoina valtakunnallisesti jokaisen päiväkotimme taloudellista tilannetta ja mahdollisuuksia riittävään lapsimäärään. Tämän tarkastelun jälkeen ryhdymme toimenpiteisiin toiminnan tervehdyttämiseksi.

Hakeutumisella yrityssaneeraukseen pyritään tervehdyttämään Touhulan talous ja varmistamaan toiminnan jatkuvuus.

– Vaikka suuri osa Touhulan päiväkodeista on kannattavia, on koko toiminta ollut pidemmällä aikavälillä tappiollista useiden päiväkotien alhaisista lapsimääristä ja nousseista kuluista johtuen. Kuntien myöntämissä palveluseteleissä ja niiden tason kehityksessä on eroja. Kuntien maksatukset eivät ole kaikkialla seuranneet kustannusten kehitystä. Tilanne kärjistyi vuoden 2019 aikana, kun muun muassa työehtosopimusten mukaisissa kustannuksissa tapahtui huomattavaa nousua, Ossi Ahto toteaa.

Koronaepidemia vaikeutti nyt tänä keväänä tilannetta entisestään.

– Päiväkodeissamme on ollut vain vähän lapsia poikkeusaikoina, mutta toiminnan kiinteät kulut ovat pysyneet jotakuinkin entisellään. Koronatilanne aiheuttaa poikkeuksellista epävarmuutta myös syksyn näkymiimme ja haluammekin nyt tehtävillä toimenpiteillä turvata toimintamme jatkuvuuden, Ahto toteaa.