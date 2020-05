Kalajokilaakso vahvasti edustettuna – Suomen hiihtomaajoukkueet nimettiin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Hiihtoliitto julkisti perjantaina maastohiihdon maajoukkueet. Mukana on useita tuttuja nimiä Kalajokilaaksosta.

Aikuisten maajoukkue harjoittelee viime vuoden tapaan isolla ryhmällä ja joukkueeseen on nimetty yhteensä 21 urheilijaa. Naisia joukkueeseen on valittu yksitoista, miehiä joukkueessa on kymmenen.

– Halusimme jatkaa viime vuoden mallilla ja harjoitella isolla ryhmällä. On tärkeää saada nuoria maajoukkueharjoittelun piiriin, toteaa päävalmentaja Teemu Pasanen.

Miesten joukkueeseen kuuluvat pyhäjärvisen Pohti SkiTeamin Joni Mäki ja Juuso Haarala. Alle 23-vuotiaiden maajoukkueryhmään kuuluvat Haapajärven Kiilojen Tiia Olkkonen sekä Reisjärven Pilkkeen kasvatti Anni Alakoski. Alakoski ei ikänsä puolesta mahdu alle 23-vuotiaiden sarjaan, mutta valmennus halusi nostaa hänet mukaan U23-harjoitusryhmään.

Puolustusvoimien urheilukoulun ryhmässä harjoittelevat Sieviläinen Miska Poikkimäki ja Kalajoen Junkkareiden Eelis Valikainen.

Maajoukkueet:

Maajoukkue, naiset (11): Joensuu Jasmi, Kähärä Jasmin, Lylynperä Katri (A), Matintalo Johanna (A), Mononen Laura (A), Niskanen Kerttu (A), Nissinen Vilma, Piippo Eveliina, Pärmäkoski Krista (A).

Maajoukkue, miehet (10): Haarala Juuso, Hakola Ristomatti (A), Hyvärinen Perttu (A), Lepistö Lauri, Mikkonen Juho, Mäki Joni (A), Niskanen Iivo (A), Suhonen Verneri (A), Vuorela Markus, Vuorinen Lauri (A).

Vastuuvalmentaja: Teemu Pasanen

Valmentaja: Mikko Virtanen

U23-ryhmä, naiset (4+1): Böök Josefina, Lämsä Emmi, Olkkonen Tiia, Ray Hanna, Alakoski Anni.

U23-ryhmä, miehet (5+1): Hökkä Oskari, Lindholm Remi, Mannila Lauri, Parantainen Kalle, Poikonen Verneri, Parttimaa Aleksi.

Anni Alakoski ja Aleksi Parttimaa eivät enää iän puolesta mahdu alle 23-vuotiaiden sarjaan, mutta valmennus on halunnut nostaa heidät mukaan U23-harjoitusryhmään. Valmentaja: Glenn Lindholm

Nuorten maajoukkue, St1-ryhmä, naiset (5): Haapala Ida, Kaijansinkko Siiri, Leinamo Sonja, Raunio Tuuli, Ryytty Vilma.

Nuorten maajoukkue, St1-ryhmä, miehet (7): Helander Eemil, Hyvönen Matias, Liekari Emil, Moilanen Niilo, Pyykkö Veeti, Stenman Tino, Ståhlberg Alexander.

Valmentaja: Juho Halonen

Puolustusvoimien urheilukoulun ryhmä (7): Koivisto Petteri, Laitila Olli-Pekka, Mattila Wiljam, Poikkimäki Miska, Tilli Aapo, Valikainen Eelis, Vuorela Johannes.

Valmentaja: Jussi Simula